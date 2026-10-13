油塘擎海1期周六次輪價單再賣220伙

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THEATLAS）第一期擎海I，今日公布新一份銷售安排，將於周六（17日）進行次輪銷售，當中包括以價單形式發售220伙，同時以招標形式推出18伙3房單位，合共推出238伙。



越秀地產（香港）總經理李嘎表示，周六次輪以價單形式推售的220伙單位，涵蓋128伙1房單位、92伙2房，實用面積由285至510平方呎，折實售價由約384.01萬至814.01萬元，折實呎價13,012至16,171元。至於招標形式推出18伙3房單位，實用面積由714至721平方呎。

周六次輪銷售將設兩組別，A組別提供91個單位，買家須購入最少2至4個單位；而B組別提供129個單位，買家可購入1至2個單位。項目將於周四（15日）下午2時正截收購樓意向。截至今日中午，該盤已累收近41,000個認購登記，以價單形式220伙計，超額認購約185倍。

他又指，自擎海I上周六進行首輪銷售至今，共沽出212伙，套現逾12.38億元。

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前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。

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