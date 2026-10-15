清遠新世界酒店黃金周首五天入住率逾九成　港客按年增近15%

新世界（0017）旗下清遠新世界酒店於今年十一黃金周期間，10月首五日的入住率均超過九成，其中兩天錄得100%滿房；香港旅客於十一黃金周的入住量較去年同期增長近15%，並以家庭客為主，平均入住人數約3.5人，反映港人愈趨熱衷利用短假期進行親子旅遊及「微渡假」。



位於廣東省清遠市三坑鎮的清遠新世界酒店於2020年開業，佔地近130萬平方呎。酒店設有18個戶外溫泉池及5個室內泡池。所有客房均設有露台及私人泡池，部分庭院客房及特色套房配備獨立溫泉設施。另外，酒店亦設有逾3.2萬平方呎親子及休閒娛樂空間。

集團指，今年重陽節正日適逢周日，下周一為法定補假，港人將迎來三天「小黃金周」。隨着短途出行日趨便利，不少港人會選乘高鐵北上旅遊，帶動周邊城市渡假需求升溫，而兼具溫泉及親子旅遊特色的清遠近年亦逐漸成為熱門選擇。

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