新世界K11 MUSEA黃金周旅客消費增26%　黃少媚：品牌升級具成效

新世界（0017）表示，旗下尖沙咀K11 MUSEA持續推進品牌升級，下半年多個國際知名品牌緊接進駐，推動國慶黃金周的業務表現，客流創同期新高，旅客消費亦有26%按年增長。



珠寶鐘錶最大額單筆消費近200萬

各品牌類別的銷售中，珠寶鐘錶續為重要引擎，最大額單筆消費近200萬元；運動時尚（Athleisure）的銷售增幅最突出，尤其美國知名品牌Alo Yoga的大中華首店矚目登場，帶動相關類別的會員消費按年飆近三倍。

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，K11在業務表現理想，剛過去的財年K11分部業績按年增長 9%，K11 MUSEA銷售額更創新高。今年國慶黃金周K11 MUSEA再創佳績，進一步印證過去兩年積極推進品牌升級的成效。

於國慶黃金周前夕，美國知名運動時尚品牌Alo Yoga的大中華首店進駐K11 MUSEA臨海雙層舖，吸引大批市民及旅客「朝聖」購物，加上剛過去的第三季，法國著名運動品牌HOKA的全港最大專門店，以及全球知名攀登品牌KAILAS的香港首家登山概念店相繼開幕，刺激運動時尚（Athleisure）類別的會員消費大增，於今年國慶黃金周按年飆升279%，成為增長最突出的品牌類別。

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