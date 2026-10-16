賣地計劃｜學生宿舍用地登場　小瀝源地料每呎3000元　估值逾3億

發展局局長甯漢豪於昨日（15日）公布新一季（10月至12月）賣地計劃，季內將會推出歷來首幅學生宿舍用地，地皮位於沙田小瀝源源順圍與源康街交界，可提供約600個宿位。有測量師預計，每呎樓面地價約3,000元計算，項目估值約3.37億元。



資料顯示，沙田小瀝源源順圍與源康街交界的「城中學舍」學生宿舍用地，地盤面積約11,840平方呎，可建樓面面積約112,480平方呎。地皮位鄰近港鐵第一城站，預計可提供約600個宿位。

美聯測量師行董事林子彬表示，「學生宿舍」為近期市場熱門投資板塊，政府推出相關用地，實屬回應市場需求。該地皮鄰近港鐵第一城站，生活配套發展非常成熟。更重要是，地皮周邊環繞多所大專院校，例如香港浸會大學石門校園、香港恒生大學、職業訓練局（VTC）及中文大學醫學大樓等，料日後學生的租務需求極為殷切。

他又指，項目無須改劃改建，可直接發展作學生宿舍，且投資額及發展規模適中，具優厚發展潛力，相信將吸引發展商及財團追捧。若以估計每呎樓面地價約3,000元計算，項目估值約3.37億元。

沙田小瀝源源順圍與源康街交界的「城中學舍」學生宿舍用地。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事徐浩賢表示，小瀝源學生宿舍用地作為「城中學舍」計劃的一部分，顯示政府正加強推動專用學生住宿發展。該用地鄰近第一城站及石門站，並坐擁多間高等教育院校的區位優勢，計劃可提供約600個學生宿位。

隨着政府致力提升香港作為國際教育樞紐的地位，並持續增加非本地學生學額，市場對專用學生住宿的需求預料將保持強勁。市場對這幅試點宿舍用地的反應，亦將成為未來啟德及東涌東等地同類宿舍用地推出的重要參考指標。

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