地政總署：第三季補地價29.3億漲2.3倍　首三季補地價金額近60億

樓市回暖，發展商加快補地價。地政總署公布，今年第三季補地價錄得29.3億元，按季度上升2.3倍。而合計2026年首三季度，補地價金額合共錄59.2億元，較去年同期增加兩成。



據地政總署資料，在2026年第三季（7月至9月）內錄得補地價收入29.3億元，相較第二季的8.8億元，按季增加2.3倍，期內比較大型補地價包括港鐵（0066）錦上路站2期補地價23.7億元，以項目總樓面約120.7萬平方呎計算，每呎樓面補地價僅1,968元。該項目由信置、中國海外（0688）、招商局置地（0978）及鷹君（0041）合資投得，總投資額達130億元。

2026年首三季度累積合計錄59.2億元補地價，相較2025年同期錄得48.5億元，按年增加22%，並且屬於2023年同期錄得192.6億元後、近3年同期新高。

此外，英皇地產（0163）旗下鄰近西貢匡湖居的一個項目，上月以8,249萬元完成補地價，項目佔地約6.5萬平方呎，最高可建樓面約2.6萬平方呎，以此計算每方呎樓面地價即約3,165元。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。