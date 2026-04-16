首季補地價收入21億 按季跌4成 屯門第16區第1期最大宗涉逾17億
撰文：黃祐樺
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據地政總署資料，今年首季補地價收入約21.07億元，較去年第四季35.72億元，按季回落逾四成。當中13宗為契約修訂及2宗換地個案，其中3宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。上述15宗土地交易中，1宗位於港島、10宗位於九龍及4宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。
今年首季度內有10個地段以私人協約方式批出。其中1幅位於何文田，批作大學發展用途；1幅位於東涌，批作電力支站用途；1幅位於九龍城，批予市區重建局作住宅發展用途；1幅位於屯門，批予香港鐵路有限公司作住宅發展用途；其餘6幅批予香港房屋委員會作公營房屋發展用地。
上季最大一宗補地價為屯門第16區第1期 涉逾17.57億
當中最大宗的補地價個案為港鐵屯門第16區項目第1期，項目去年由新地 （0016）在2025年11月投得，涉及補地價逾17.57億元，以可建總樓面60.11萬平方呎計，每呎樓面補地價2,922元。
另俊和發展持有、位於逸東邨旁的一幅住宅用地亦完成補地價，涉及約1.4166億元，以可建樓面約11.625萬平方呎計，每呎樓面補地價逾1,200元。
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