SIERRA SEA第2C(2)期原價加推124伙　最平546萬　周三再賣152伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，昨日周六首輪銷售價單142伙，即日沽清。發展商隨即原價加推新一張4號價單，提供124伙，包括84伙兩房及40伙三房單位，實用面積418至679平方呎。發展商指，由於樓層與景觀座向有所不同，屬原價加推。



新一批單位價單折實售價546.7萬至986.6萬元，折實呎價由12,714至15,821元。

售價及呎價最低單位為第2座3樓J單位，實用面積430平方呎，兩房間隔，折實價546.7萬元，折實呎價12,714元。

發展商同時公佈銷售安排第2號，將於周三（10月21日）進行次輪銷售，推售共152個單位，當中128伙以價單形式發售，涵蓋96伙兩房及32伙三房單位，折實價由546.7萬至986.6萬元，折實呎價由12,714至15,821元，另推出24伙以招標發售。

↓↓首輪銷售情況↓↓

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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