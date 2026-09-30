西沙SIERRA SEA第2C(2)期示位曝光！四房設水晶廚房　兩房冇走廊

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期 今日（30日）開放兩伙示範單位予傳媒參觀，當中四房屬首度推出市場，當中開放式廚房配以玻璃門設計，最快下周以貼市價公布首張價單。



新地代理執行董事陳漢麟表示，今日開放兩伙示範單位予傳媒參觀，其中四房屬首度推出市場，實用面積760平方呎，以開放式廚房連玻璃門設計，其中主人房屬套房，單位內兩個浴室皆設有窗戶通風。

最快下周開價、參考同屋苑二手呎價水平

樓盤部署方面，最快下周公布首張價單，定價參考SIERRA SEA二手呎價約1.5萬至1.6萬元不等，而今次SIERRA SEA 第2C（2）期僅設522伙，屬項目已推出期數當中最少，同時高度亦為已推出期數最高之兩座住宅大樓，兩者亦是定價參考因素之一，預告會以貼市價推盤。

新地代理執行董事陳漢麟。（黃祐樺攝）

四房實用面積760呎 高樓底設計空間感十足

四房套儲物室及洗手間連開放式廚房連玻璃門間隔，按照第1座20樓F單位為藍本搭建，實用面積約760平方呎，層與層之間的高度最高約為3.325米，高樓底設計使單位整體空間感十足。大門側的高身儲物櫃設有靈活可調式層板，可高身鞋及靈活貯存各類生活用品，櫃身中央設有可放置小物的檯面。

客飯廳呈長方形設計，長約6.3米，寬約2.725米，布局四正，易於擺放各式各樣家具。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌。另與寬敞的露台及工作平台連接。

↓↓第1座20樓F單位↓↓

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以玻璃門區間出廚房及飯廳空間

值得留意的是。單位打造了「綺麗水晶廚房」，運用玻璃門區間出廚房及飯廳空間，可靈活根據需求打開或關上玻璃門。廚房內籠呈長方形設計，配備窗戶利於通風，另設長型工作檯面及特大鋅盤，淺奶茶色廚櫃內置各式活動層板。

睡房區域則處於單位的另一端，分別為主人睡房、睡房1、睡房2、睡房3、浴室1及主人浴室，規劃空間方正歸一；睡房門更設計自動下降隔音封條。所有房間的間隔均方正實用，鋪砌有暖色系木紋防潮岩塑地板。

主人房設轉角大窗增加採光

主人房設有轉角大窗，增加室內採光度，更顯寬敞明亮。另設有儲物室連洗手間，儲物空間充足，亦可作多用途房。浴室1及主人浴室設計一致，地板均採用色調淡雅的淺色石紋設計。配備淋浴間、洗手盆及坐廁。其中淋浴間更鋪有防滑地磚，洗手盆櫃及雙鏡櫃設不同收納間隔，另配備浴室寶及窗戶。

↓↓第1座20樓G單位↓↓

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兩房不設走廊位

另外，兩房連開放式廚房間隔，按照第1座20樓G單位為藍本搭建，實用面積約427平方呎，層與層之間的高度最高約為3.325米，高樓底設計使整體空間感十足。單位大門採用防火實心木門設計，門側設有高身儲物櫃，櫃內附設有多格層板。

客飯廳設計方正，不設走廊位，大廳最長可達逾5.6米、寬約2.4米。地板採用淺色仿石紋瓷磚鋪砌。客廳飯廳與寬敞的露台及工作平台連接，採用落地玻璃趟門設計，增加採光。

睡房方正實用，房門設自動下降隔音封條，亦鋪砌暖色系木紋防潮岩塑地板。睡房1與主人睡房同樣配備大窗設計，與客飯廳享同一座向景觀。主人房預留衣櫃位，方便住戶擺放傢俱。

開放式廚房配置L型工作面

開放式廚房配置L型工作檯面，鋅盆附有疏水置物架，淺奶茶色廚櫃內設有層板，同時有有廚房家電組合，包括電磁爐、拉趟式抽油煙機、智能微蒸烤焗爐及洗衣乾衣機等。浴室地板亦採用色調淡雅的淺色設計，配備淋浴間、洗手盆及坐廁。其中淋浴間更鋪有防滑地磚。洗手盆櫃及雙鏡櫃設不同收納間隔，另配備浴室寶及窗戶。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRASEA第2C（2）期。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRASEA第2C（2）期。

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