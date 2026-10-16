西沙SIERRA SEA第2C(2)期招標沽41伙　頂層特色戶作價逾2531萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期，今天（10月16日）首日招標，合共錄得41宗招標成交。該項目將於周六首輪價單銷售142伙，入場費538.22萬元起。



發展商指，當中包括14宗實用面積679平方呎3房單位、13宗實用面積760平方呎4房單位及14宗特色戶成交。其中兩伙分別創下發展項目標準單位成交金額及實用面積呎價新高，另有一伙頂層特色戶以逾2,531萬元高價成交。

創發展項目標準單位最高成交金額的單位為第1座33樓F室，實用面積760平方呎，四房一套間隔，以1,426.099萬元成交，呎價18,764元；而項目第1座33樓A室，實用面積679平方呎，三房一套間隔，以1,339.9萬元成交，實用面積呎價達19,733元，創發展項目標準單位呎價新高。

此外，項目第1座35樓C室頂層特色戶以2,531.89萬元成交，實用面積924平方呎，採四房兩套間隔，連184平方呎平台及726平方呎天台。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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