舊樓強拍｜恒地25億統一羅便臣道翡翠園業權　黃浩明：擬重建豪宅

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-25 16:49

西半山羅便臣道105號翡翠園於今日（25日）進行強制拍賣，由恒地（0012）在無競爭對手下，以底價25.05億元投得。恒地執行董事黃浩明表示，翡翠園項目未來將建成豪宅，預計重建後總樓面可達13.8萬平方呎，至於項目其他詳情則未有定案。

黃浩明：現時併購難度提高、收購成本增加

被問及中短期政府官地供應逐漸減少，集團會否增加市區併購項目，黃浩明表示，集團一直透過多元化方法補充土地儲備，包括競投官地及農地轉變用途，而舊樓重建只是其中一個經常採用的方法。不過，隨著目前併購難度提高及收購成本增加，他預期市區重建帶來的土地供應未必會上升。

恒地執行董事黃浩明指，翡翠園項目將會興建為豪宅，總樓面可達13.8萬平方呎。（萊坊提供）

他又指出，集團未來收購市區項目，沒有指明特定地區，坦言「計到數都會考慮。」而集團於同區羅便臣道亦有其他收購項目正在進行，部分已申請強拍，等待排期中。

資料顯示，於1968年落成的翡翠園，現為三幢10層高的住宅大廈，一梯兩伙，地下為停車場，地盤面積約27,530平方呎。根據2010年3月2日之半山區西部分區計劃大綱核准圖編號S/H11/15，該物業坐落位置現規劃為「住宅（丙類）5」。恒地自2018年起積極收購翡翠園。物業位置坐落港島半山，有通道連接羅便臣道，附近多為高樓住宅。