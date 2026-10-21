國際亂局下的穩定結界　香港不死仍是幸福天堂！｜汪敦敬

近日財政司長陳茂波發表一些評論也十分有價值，建議讀者可以細味一下，他引述國際基金組織最新預測，環球經濟增長由去年的3.5%放緩至今年的3.1%，受戰事影響的經濟體增長大幅下調，但人工智能產業鏈深度掛鈎的經濟體則獲上調，亞洲整體的增長快於全球，香港今年的增長預測更上調至3.8%，政府的看法較樂觀一點。



香港整體經濟不單只在回復，而且跑贏大市，我們要面對這個事實，卻同時很多人的確見不到市道向好，為何會如此？財爺以上的分享筆者認為正解釋到這次經濟景氣是「顛覆性」，經濟下調的板塊和增長的板塊同一時間出現，正是「平行時空」！

陳司長同時表示，須警惕風險的性質，地緣衝突、能源供應、通脹上升、極端天氣、貿易摩擦、金融環境偏緊，有關風險相互牽引，有時候甚至相互放大，環境複雜，充分反映了市場的顛覆性！市場泡沫的確應該保持在低水平，現金流準備亦應該較高，以防預測不到的風險出現！

筆者最重視的就是財爺認為：多個西方國家的國債孳息率飆至約二十年新高，全球公共債券佔本地生產總值的95%，債台高築令西方國家面對金融市場的柔韌性大大降低，其實財爺的說法已經是保守，根據國際清算銀行的數據，美國的政府債佔GDP（本地生產總值比率）比例為110.8%，中國佔101.1%。根據最新的財政預算案，2026-27至2030-31年度香港政府債務佔GDP比率介乎14.4%至19.9%水平，遠低於大部分先進經濟體，屬非常穩健水平。筆者認為發債佔總GDP比率低，才是香港的優勢，西方國家長期以來用量化貨幣去解決財政赤字！但這種解決方案是不可能無休止的！正如任何股票市場都不可能永遠上升一樣！始終會有極限的！筆者認為更大的金融浪潮已是山雨欲來，傳音樂盒的遊戲其實已經開始！金融系統混亂，債券和現金都可能會面對衝擊，過去所謂「Cash is King」的概念可能會墮下神壇，反而房地產尤其住宅項目作長線投資仍然是吸引的選擇，始終「住」這個需求是一個難以改變的需要！

執筆之時，剛巧歐洲許多城市出現了大暴動！筆者無意討論歐洲在行政或政治上的觀點，但顯然一個國家的入不敷支、競爭力低及過分迷醉享樂主義所致，這些重大矛盾不正面解決，始終令人擔心歐洲最後會進入長期內耗之中！對比香港的環境，雖然不是十全十美，但香港依然是最幸福的一片土地，大家共勉及珍惜。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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