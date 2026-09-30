Be water, my friend　李小龍仍活在當下的奮鬥精神｜汪敦敬

李小龍這一代巨星逝去了53年仍然受人景仰！今日仍然有人談論「李小龍是否打得」，令人感到啼笑皆非！不同時空的比較是沒有意義的，也難以百分百印證，但李小龍的哲學性和奮鬥精神則仍然活在當下。



最近周星馳執導的電影《功夫女足》也運用李小龍的「Be water, my friend」，「Be water」的基礎就是「Be empty」！一個杯先要「空」，才能容下水，水才可以有機會適應到杯的任何形態，這些是哲學層面。李小龍至今仍令人懷念，因為他的截拳道傳遞了奮發向前的信念，甚至得到意志和能量，本文就談論李小龍留給我們的奮斗精神：

1）了解自己

聞說李小龍電影《死亡遊戲》原本的故事構思，主角打敗多個高手登上塔頂之後得到的瑰寶就是「了解自己」四個字！這只是傳說，但有關傳說合乎李小龍的奮鬥精神！

「了解自己」的確是通往成功的正確之路！要成功先由自己那處解決，力量由自己開始強化和壯大，一切命運就是掌握在自己手中，正好也是「我命由我不由天」！力量始於自己身體之內，意念之中！

2）以小勝強

李小龍在美國唐人街推廣中國功夫，面對的都是「鬼佬」！他善於印證武功！亦令大量的外國人心服口服！在未得到自己可戰勝強者武功之前，甚至未開始訓練自己之前，首先要有信念去相信自己。看過一幅李小龍和NBA徒弟謝柏的合照，對方高度遠遠比他高了一大截，不過不算高大的李小龍有信心教導他，確是魄力非凡，面對強大的對手和環境，要找到自己勝利的策略和信念！

李小龍雖身經百戰，但其實也用其他方法印證其武術，例如表現寸勁！閉目黐手！一腳將手持腳靶的大隻佬踢飛等，無不使當年的西洋拳師目瞪口呆，這些真功夫是市場引證和高明的推廣，他在空手道和西洋拳擊為主的西方國家中，發揮了中國功夫優勢的一面！亦是實踐其哲學上「術」的層面。

3）每個人也都有其長處

每個人的優點和缺點都不同，所以不應該為武術定下執著的框架。身高的人善用其手長腳長的長距離優勢，矮小而胖的人則埋身摔跤更有利，瘦削的人適宜中門密襲，選擇合適自己的打法，可以弱勝強，天生我才必有用！

即使你比對方矮或瘦削也好，只要找到自己特性，甚至可以將弱點變成為優點！

筆者22歲出來闖，最初是窮光蛋小本創業，最後連小成果都輸光了，便去沒有人經營的山上工廠派報紙，天無絕人之路，人生不需要家庭富有，父母賜了身體給你！上天給了你生命，這些就是本錢。「我捱過」也是本錢，這是人人平等的哲學！也是現在香港最需要的！

4）練拳也練功，自我茁壯成長

轉弱為強！鐵杵磨成針，信奉重複理論。李小龍教懂我們成長的過程是要不斷苦練，這個辛苦過程透過崇拜李小龍了解捱苦亦是人生的浪漫，到了這個心境困難又有什麼可怕呢？李小龍給了中國男兒用不盡的鬥志！

筆者是否將李小龍神化？李小龍的確自我要求太高！我們學習他的時候，也應參考易經的《乾卦》中的「亢龍有悔」道理：「成功後要識收」。但從易經的另一角度，李小龍的崛起正配合到當時即將起飛的香港，70年代香港正處「見龍在田」的階段！80年代是「終日乾乾／或躍在淵」和90年代前期的「飛龍在天」！可以說是大都會興起的人們在精神力量上的追求！

李小龍在武術之外的奮鬥精神，對香港影響深遠！至於李小龍是否愛國，相信不同時候的表達方式也不同，但他對功夫及香港電影的貢獻無可置疑是影響深遠！

以上只是筆者作為李小龍迷的分享，內容只供參考，一切詮釋應以李小龍的家人或朋友的表述為依歸。

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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