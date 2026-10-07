9月批3份預售共1380伙　SIERRA SEA第2C(2)期佔最多、瑅海涉451伙

地政總署公佈，9月份批出3份新盤的預售樓花文件，共涉1,380伙，較上月1,879伙料約26.5%。當中新地西沙SIERRA SEA第2C（2）期佔最多，涉及522伙 。另信置、招商局土瓜灣新盤瑅海，亦獲批預售文件。



信置瑅海獲批預售涉及451伙

信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局土瓜灣重建項目瑅海批出預售文件，涉及451伙，預計關鍵日期為2028年9月30日。

信置、招商局土瓜灣「瑅海」。

SIERRA SEA第2C（2）期 提出預售涉522伙

另新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期批出預售文件，涉及522伙，預計關鍵日期為2028年3月28日。發展商昨日推出首張價單105伙，折實平均呎價13,588元，星期五接受認購登記，最快下周開售。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

叡璟II提出預售涉407伙 上周次輪賣即日沽清

最後一份為，華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」 批出預售文件，涉及407伙，預計關鍵日期為2028年12月25日。叡璟II上周次輪價單推售129伙，亦即日沽清。

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