中環零售變陣！傳AP 200萬搶灘開亞洲旗艦店　英皇遷出15年旗艦店

中環核心地段一向是各大鐘錶珠寶品牌的兵家必爭之地。向來是鐘錶界傳統巨頭的英皇鐘錶珠寶（0887），其位於中環皇后大道中16至18號新世界大廈地下舖位、租用15年的標誌性旗艦店即將結業離場。而據報接手的是瑞士頂級品牌愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP），市傳新月租水平超過200萬元。



英皇確認年底遷出 強調屬正常商業考量

據市場消息指，英皇鐘錶珠寶位於中環新世界大廈的旗艦店，因租約即將屆滿，將於今年年底正式撤出。就此，《香港01》向英皇鐘錶珠寶查詢，集團回覆確認該店將於年底遷出，但強調零售店佈局的增刪均屬正常商業考量。集團目前正積極於中環核心零售地段尋覓合適位置，以進一步拓展門市網絡。

AP傳月租逾200萬 擬開設亞洲旗艦店之一

至於強勢進駐的「新租客」，據彭博引述知情人士報道，AP計劃在新世界大廈開設其在亞洲最大的旗艦店之一。該舖位面積約1.3萬平方呎，市傳月租超過200萬港元（約25.48萬美元）。此外，消息又指AP亦計劃在附近衡怡大廈租用約7,000平方呎樓面開設體驗店，月租約100萬元，實行在中環大展拳腳。

愛彼（Audemars Piguet）Royal Oak 皇家橡樹系列為市場上熱門的錶款。（AUDEMARS PIGUET）

外媒報道，AP計劃在新世界大廈開設其在亞洲最大的旗艦店之一。（網頁截圖）

租金較高峰期回落三成

翻查資料，英皇鐘錶珠寶早於2011年已承租上述新世界大廈舖位，面積約1.38萬平方呎。集團於2023年底曾就物業續租3年，當時全期租金總額約1.045億元，即平均每月租金約290萬元。換言之，此次AP以月租逾200萬元承接，租金較現有水平回落約三成，反映中環巨舖租金在零售市道調整後已有所緩和。

值得留意的是，英皇雖然遷出新世界大廈，但其實早有後著。集團於2024年9月已承租皇后大道中上海商業銀行大廈舖位，月租平均約152萬元，用作開設「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）專門店，並已於2025年7月開幕。