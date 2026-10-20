皇后大道中旗艦店租約屆滿年底遷出　英皇鐘錶珠寶：正常商業考量

英皇鐘錶珠寶（0887）租用的中環皇后大道中16至18號新世界大廈地下舖位，過去多年用作該集團的旗艦店。惟最新市場指出，英皇鐘錶珠寶將會放棄該舖，據傳該巨舖將會由另一國際名錶品牌承租。



英皇鐘錶珠寶傳訊部回覆《香港01》表示，英皇鐘錶珠寶中環新世界大廈零售店因租約即將屆滿，該分店將於今年年底正式遷出。



零售店佈局增刪均屬正常商業考量

英皇鐘錶珠寶傳訊部指出，集團現正積極於中環核心零售地段籌劃及尋覓合適位置，以進一步拓展門市網絡。英皇鐘錶珠寶會因應業務發展策略及步伐不時調整，並優化旗下銷售網絡，零售店之佈局增刪均屬正常商業考量。

2011年月租300萬搶舖 較舊租戶銀行貴一倍

翻查資料，英皇鐘錶珠寶最早於2011年落實承租上述舖位，涉及皇后大道中16至18號新世界大廈地下及地下低層16號舖，合共面積約1.38萬平方呎。當時市傳月租高達300萬元，較前租戶銀行高出一倍租金。

新世界大廈旗艦店租約期至2027年2月底

而英皇鐘錶珠寶在2023年11月曾發公告，指出集團與業主就物業之續租訂立租賃協議，續租上述巨舖，租期自2024年3月1日起至2027年2月28日止，為期3年，租賃協議項下涵蓋整個租期的租金總額約為1.045億元。即平均每月租金約290萬元。

皇后大道中16-18號新世界大廈地下及地下低層16號舖，現由英皇鐘錶珠寶租用。

去年中同一街道已開「錶王」百達翡麗專門店

惟值得留意，在2024年9月份，英皇鐘錶珠寶已率先部署在街內開新門店。當時該集團公布，承租中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈地下A號舖位、一樓整層及地下儲物室，租約為期5年，由2025年3月3日起至2030年3月2日，期內租金高達9,120萬元，即每個月平均租金約152萬元。最終該舖用作「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）專門店，並於2025年7月已開幕。

該舖位面積約3,600平方呎，上一個租戶為意大利高端服裝品牌Versace在2017年起租用至今。

中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈地下百達翡麗（Patek Philippe）專門店。（網上圖片）

英皇鐘錶珠寶早前承租皇后大道中12號上海商業銀行大廈地舖，租約為期5年至2030年，期內租金高達9,120萬元，舖位用作「錶王」百達翡麗（Patek Philippe）專門店。(公關提供)

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