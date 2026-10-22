世茂東涌喜來登酒店銀主盤　「腰斬價」27億沽　呎價僅4400元

內房旗下在港的貴重酒店物業早前被銀行接管，淪為銀主盤終大蝕讓沽出。世茂集團（0813）旗下東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，在今年6月份被滙豐銀行委託接管人沒收淪為銀主盤。世茂集團最新公布，接獲接管人通知，將以總代價27億元出售該酒店及經營的酒店業務，又指該招標出售於今年6月至8月進行，接管人稱競標過程非常激烈，預期交易於今年底前完成。



資料顯示，該酒店總建築面積約61萬平方呎，共有1,219間客房，以酒店成交價27億元計算，平均每間客房價值約221.5萬元，成交呎價僅約4,426元。惟值得留意，負責放售事宜的第一太平戴維斯早前指出，該項目每呎建築成本高達約1萬元，意味今次酒店作價屬「腰斬價」，大幅蝕讓超過55%。



世茂：有助降低集團整體債務水平

世茂集團指，交易完成後，出售所得款項淨額將由接管人用作部分償還2020年7月27日的銀團貸款協議項下未償還債務，該貸款由債權證及抵押作擔保，預期有助降低集團整體債務水平並增強財務狀況。根據境外債務重組條款，由於所得款項將首先用作償還債權證及抵押擔保的債務，預期不會有出售所得款項現金淨額可供存入指定帳戶。

買家料為馬來西亞綜合性房地產公司

買方為一家由與ParkCity Group有關聯的投資工具所擁有的公司。資料顯示，ParkCity Group為馬來西亞Samling Group旗下綜合性房地產發展與投資公司。

早前招標市值逾30億 每呎建築成本料1萬

該為項目早前由第一太平戴維斯進行招標，涉及酒店連同管理合約及商場一併出售。據悉，原業主世茂早於2013年買入地皮興建，當時每呎地價約3,000元，若加上建築成本每呎7,000元，每呎成本高達約1萬元。早前市場估計，物業市值及銀主目標成交價逾30億元。

事實上，在6月6日，彭博引述知情人士透露，香港機場附近的喜來登品牌酒店業主世茂集團（0813）一筆價值45億港元（約合5.75億美元）的貸款發生違約後，多家銀行計畫接管該資產。

當時報道指，貸款銀行正就委任接管人接管這一擁有1200多間客房的酒店進行深入磋商，以加快資產出售並回收資金。知情人士稱，世茂旗下相關實體於去年年底發生違約。該項目的最初貸款方包括滙豐控股、中銀香港、東亞銀行等。

2023年3月首次放售索價60億 其後降至45億

資料顯示，東涌世茂喜來登酒店於2023年3月首次放售，要價至少60億元，惟一直未有消息。其後世茂在2024年底將東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店的要價，從一年前的至少60億港元大幅削減至約45億港元，但仍未找到買家。

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雙品牌酒店、共1219間客房

據房地產經紀機構的數據，該綜合體於2020年開業，按客房數量計算，是香港第二大酒店。物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，據悉將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬平方呎，共有1,219間客房。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。

東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店。

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