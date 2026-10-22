夾公仔5蚊博千元　監管發牌全港2500間生死未卜　業界歎一定玩完

西洋菜南街（亞皆老街至登打士街一段）向來為旺角核心命脈街道，不過這一條由化妝品、藥房、服裝店主導的零售必爭之地，近年卻由「獨當一面」的新興行業大舉攻佔 ─ 夾公仔店。這一類無人運作的新興店舖，近年在核心區內瘋狂插旗，《香港01》記者前往旺角現場觀察，僅西洋菜南街、豉油街及通菜街三個相鄰路段，夾公仔店數目已超過10間，而每間店舖內均擺放數十枱夾公仔機，合共數目超過五百部，密度之高令人側目。 事實上，有資料顯示 , 全港夾公仔店總數已經超過2,500間。



夾公仔店的爆發式增長，源於三大因素：舖位空置嚴重租金回落、營運成本極低，以及讓市民嘗到「以小博大」的消費心理。惟行業亂象叢生 , 大部分夾公仔機均以高價值獎品作招徠、玩法亦五花八門更漸趨賭博化，行內投訴數字急增 , 促使政府於今年5月提出規管方案，擬引入發牌制度。一旦落實，2,500間夾公仔店將面臨政策收緊的不確定性。究竟這種「寄生」於吉舖的商業模式能否持續？規管會否對舖位市場有影響？記者將實地現場觀察，拆解夾公仔店熱潮背後的經濟啟示。



西洋菜南街湧現夾公仔舖 每間設40至70部夾公仔機

《香港01》記者日前走訪旺角西洋菜南街一帶，發現這條傳統零售街道，不少當眼舖位已被夾公仔店大舉攻佔。整條西洋菜南街目前有約5間夾公仔店，每間店內擺放約40至70部夾公仔機，機台數量驚人。至於位於西洋菜南街與豉油街交界的轉角位置，亦設有兩間夾公仔店，其中一間更為兩層複式舖設計，規模較大。

此外，毗鄰的通菜街（俗稱「女人街」）兩旁亦有至少4間夾公仔店，與鄰近的小販攤檔並存。粗略估算，僅旺角這三個相鄰路段，夾公仔店總數已經超過10間，夾公仔機總數目更多不勝數。

舖租高位挫六成吸引 月租低見5萬

夾公仔店大舉進攻核心區街道，至為關鍵的原因必定是舖位租金近年已跟隨大市顯著回落，例如西洋菜南街2R號舖原本由便利店承租，不過在2025年8月份便由夾公仔店承租，月租約15萬元，較2015年高峰期月租36萬元下跌近六成。至於銀城廣場地下亦有不少舖位由夾公仔舖承租，例如銀城廣場G8號舖，月租僅5萬元，屬於入門級短租個案；而銀城廣場G1至G5號舖，面積約3,107平方呎，月租則約14萬元，由設有推銀機、籃球機、夾公仔機等的綜合式娛樂舖租用，呎租僅約45元。

四大核心區夾公仔店超過2500間

夾公仔店正是趁着這輪租金調整，進駐這條傳統零售旺段。據美聯工商舖的分析指出，夾公仔店的單店月租最低可至5萬元，設備及營運成本遠低於傳統零售，非常適合小額資本創業。 相比起傳統服飾或餐飲店月租動輒十數萬起，低租金的夾公仔店成為入門級創業選擇。 數據顯示，截至2025年，四大核心區（中環、尖沙咀、旺角、銅鑼灣）已有約58間夾公仔店。業內人士更估計，全港夾公仔店總數已超過2,500間，遍布大型商場、街頭地舖，甚至餐廳食肆也有擺放數部夾公仔機。

5元博千元「刀仔鋸大樹」 夾公仔變質成賭博？

夾公仔機店舖如雨後春筍，玩法亦隨之變得複雜多變。記者現場觀察發現，店內獎品已不再限於傳統毛公仔。多部機台內擺放的是時下最流行的爆旋陀螺及寶可夢卡牌（Pokémon卡），部分爆旋陀螺更以大盒裝形式整盒陳列，作為「大獎」吸引玩家。陀螺和卡牌本身具有實際遊玩價值和收藏價值，部分Pokémon稀有卡牌在二手市場更具炒賣潛力——用5元一局的低成本，博取數百元甚至被炒至高價的稀有卡牌，正正擊中市民「以小博大」的消費心理。

玩法變化萬千 「層層關卡」玩家輪迴

然而，記者發現不少機台的獎品並非直接夾取，而是需要玩家先夾中相同顏色的骰子或指定物件，又或以刮盤形式換領獎品，惟換領條款往往未有清晰標示。這種「層層關卡」的設計，加上機爪力度、出口障礙等設定，進一步推高了玩家實際獲取獎品的成本，令玩家陷入「屢敗屢試」的輪迴。在消費降級的大環境下，市民不願花錢購買實物，卻願意「以小博大」，夾公仔機正好捕捉這種心態。

偏離「純粹的娛樂」 走向鼓勵投機賭博邊緣

不少「台主」大幅提升遊戲難度以增加利潤。據悉，有「台主」僅放2,000元的獎品，但該夾公仔機已經被投入了7,000元，惟卻依然沒有人成功夾出任何獎品。這種利用高價值獎品作引誘，並配合「刻意調高難度」的夾公仔機設置，令遊戲逐步偏離「純粹的娛樂」，如同走向鼓勵投機賭博的邊緣。

事實上，部份夾公仔店玩家亦明言希望「以小博大」。玩家蔡先生透露，個人最誇張一次是花費約500至800元去夾公仔，認為最吸引的地方主要是遊玩的過程，以及有機會以相對較少的金錢，獲得自己喜愛的商品。

↓↓夾公仔店玩家街訪↓↓

消委會的投訴數字揭示了行業的另一面。數據顯示，2024年全年接獲49宗夾公仔店投訴，2025年更大增至138宗，按年大增約182%。投訴內容涵蓋機爪自動鬆脫、獎品與宣傳不符，甚至涉及懷疑非法賭博和侵權問題。

政府計劃規管：每局收費上限5元、獎品價值上限300元

為防止行業進一步偏離正軌 , 民政及青年事務局於今年5月向立法會提交文件，提出計劃規管夾公仔機舖，擬引入「有獎娛樂遊戲牌照」制度，每局收費上限5元、獎品價值上限300元 。這意味著，2,500間夾公仔店的未來，正面臨政策收緊的不確定性。

這項政策一旦落實，將對行業產生結構性衝擊。目前部分機台提供POP MART 限量版等高價值獎品，用5元博高價值獎品的心態正是吸引玩家的核心因素。一旦獎品價值被限制在300元以內，夾公仔機對玩家的吸引力將大幅下降。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄧家彪曾表示，政府無意「趕絕」經營者，目前倡以發牌制規管是平衡方案。然而，業界憂慮，規管後行業將面臨大規模洗牌。

若獎品價值被限制 玩家：感覺都賺不到很多

夾公仔店玩家吳先生表示，一旦獎品價值被限制在300元以內會降低自己的遊玩意願，因為感覺都賺不到很多。又指現今的機台需要嘗試夾取較多次數才能獲得物品，玩法類似抽獎機制，例如需要夾取骰子，但很難才成功夾中。

↓↓夾公仔店玩家街訪↓↓

吳先生認為，一旦獎品價值被限制在300元以內會降低自己的遊玩意願，因為感覺都賺不到很多。（香港01相片/楊凱力攝）

行業發展太快 場主曹生：入行門檻低、難競爭

在旺角經營夾公仔店的「場主」曹生接受《香港01》訪問，被問到有關行業競爭的問題時，他表示這個行業發展得太快、開太多間，若不擺放比較特別的商品在夾公仔機內會比較難競爭、因為入行門檻太低。一個場主租一個地方，再把所有夾公仔機買回來，然後分租出去攤分成本，所以成本可以很低。

被問到若未來相關監管政策落實，認為會對行業造成何種影響時，他表示影響必然存在，反問獎品價值上限是否必須嚴格限制於 300 港元？相關決策部門是否真正熟悉行業的實際運作情況？倘若僅因聽取坊間意見或針對近年增加的投訴而制定金額上限，這樣是否切合實際市場運作？

監管政策落實 將面臨結業潮、吉舖料大增

他續指，若未來相關監管政策落實，行業是會面臨結業潮。他又預計，若實施發牌制度，場主需承擔所有的責任，如租用機台的人數顯著減少，由於許多場主要是依賴出租機台來維持大部分收入，在此情況下，許多場主將無奈選擇結業。他相信空置舖位將會大幅增加，目前全港的夾公仔機店舖數量逾千間，即便不出現大規模的結業潮，假設僅有兩成店舖結業，市場上也會釋出數百個空置舖位。

在旺角經營夾公仔店的「場主」曹生表示，行業發展快，入行門檻低，若未來相關監管政策落實，行業是會面臨結業潮。（香港01相片/楊凱力攝）

台主料行業「一定玩完，舖位變返吉舖 」

「立例等於扼殺香港人嘅消遣娛樂。」一位不願上鏡、在旺角經營夾公仔店的「台主」則向《香港01》記者慨嘆。他指出，若獎品價值上限設於300元，對行業是致命打擊。「如果獎品限制喺300蚊以內，玩家覺得冇癮，唔會再玩，到時我哋只會蝕錢，唔會賺錢，成個行業一定玩完。」

台主強調，夾公仔對很多香港人而言，意義不止於獎品。「好多客人都係放工嚟玩幾舖，佢哋唔係要贏咩大獎，只係想放鬆吓、減吓壓。」他擔心，一旦行業被規管至無利可圖，夾公仔店將大規模結業，除了屆時核心區可能再現吉舖潮，香港人亦會少了一個紓壓的地方。

大量吉舖會否再次湧現? 街舖空置率因而反彈?

2026年首季，美聯工商舖資料研究部報告指，今年首季四大核心區，包括中環、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角，整體街舖空置率最新為11.1%，較去年第三季11.9%，回落0.8個百分點，屬2024年首季後新低。

然而，美聯工商舖的數據顯示，推動空置率下跌的四大行業包括餐飲業、夾公仔店、精品紀念品店及鐘錶珠寶店。換言之，填補核心區吉舖的主力之一，正是夾公仔店這類低消費、低門檻的娛樂場。

這就引發一個關鍵問題：夾公仔店成為填補吉舖的主力，一旦政府規管收緊或租金回升引發結業潮，屆時大量吉舖會否再次湧現? 街舖空置率會否因而反彈?

李兆波。（香港01相片）

李兆波：加強規管租舖意欲難免受影響

經濟學者李兆波對於政府即將推行的夾公仔店規管措施，認為短期內市場無疑存在許多未知之數。對於夾公仔店商戶而言，當看到政府即將加強規管，其租舖意欲難免會受到影響。「正如近期樓市與股市的表現一樣，當政策及前景尚未清晰時，必然會對市場帶來負面衝擊。」他認為，市場需要經歷一段「釐清政策」的過渡期。

被問及規管不明朗會否影響相關舖位估值時，李兆波明確回應：「這是必然的。」他解釋，市場預期相關舖位的租值可能會下調。他指出 , 租金收入決定了物業的資產價值——當租值下跌，舖位的整體估值亦必然會隨之下調。他進一步指出，衝擊程度取決於政府最終出台的規管措施：「如果新政導致市面上大量店舖倒閉，對舖位市場會有一定的打擊。」

針對核心區及傳統街舖夾公仔店林立的現象，李兆波指出，傳統街道（街舖）缺乏整體規劃。若某一類型的店舖過於集中，商業結構過於單一，屬不健康現象。李兆波進一步分析，當前夾公仔機市場正陷入盲目進駐、供過於求的困境，在生意表現未如理想下，該行業的整體商業價值已面臨下調壓力。這現象與現時「學生宿舍」市場一窩蜂投資的情況相似，短期內供應過度激增，必然會對租值與資產價值構成下行壓力。

被問及夾公仔店未來若爆發結業潮是否屬壞事，李兆波認為，若能藉此讓其他行業進駐並填補空置舖位，從而打破目前市場單一化的局面，對社區以至整個社會的長遠健康發展而言，反而是一件好事。

莊太量。（黃浩謙攝）

莊太量：毋須過度擔憂規管導致結業潮

至於中大學者莊太量則表示，「毋須過度擔憂政府加強規管導致夾公仔機店舖結業潮，進而引發舖位市況變差或空置率上升。」他指出，對於夾公仔店行業而言，租金回升與政府規管為兩個不同層面的威脅。他解釋，前者是經濟復甦的市場結果，對行業的衝擊有限；後者才是真正的考驗——若落實規管，營運成本將顯著增加，將觸發夾公仔行業淘汰危機 , 屆時部分核心區或將出現結業潮。

被問到正在醞釀中的夾公仔店結業潮，會否對業主造成重大衝擊時，莊太量表示政府並無責任去保障業主的租金收益 , 這屬於業主自身需要承擔的商業風險，並不屬於公共政策需要干預或保護的範疇。

他認為 , 市場毋須過度擔憂政府加強規管導致夾公仔機店舖結業潮，進而引發舖位市況變差或空置率上升問題，市場上並不存在完全找不到租戶的情況，核心問題僅在於租金價格的調整。「只要業主願意因應市況調低租金，例如減租五成或作適度讓利，市場上必然會有其他行業的租戶願意進駐。」

三大因素影響夾公仔店商業模式

他進一步指出，目前實體零售面臨的最大挑戰，在於消費者的購物模式轉變，許多人已不再過度依賴實體店舖購物，導致市場對實體舖位的整體需求減少。在夾公仔機店退場後，他估計傳統餐飲或零售業難以立刻填補空置空間，進而拉低整條街道的整體租金 , 而夾公仔行業的興衰並非影響空置率的主要因素。

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然而，這種「寄生」於吉舖的商業模式能否持續，取決於三個變數：政府規管的力度、租金回升的速度，以及消費者興趣的持續性。

當租金開始反彈、規管正式落實，2,500間夾公仔店將何去何從？屆時核心區空置率會否再次飆升？ 若規管溫和、業主願意調整租金，行業或能在規範化下繼續生存；若規管嚴格、租金同時回升，則可能觸發大規模結業潮，屆時空置率能否被其他行業填補，仍是個未知之數。

當租金開始反彈、規管正式落實，2,500間夾公仔店將何去何從？屆時核心區空置率會否再次飆升？ 若規管溫和、業主願意調整租金，行業或能在規範化下繼續生存；若規管嚴格、租金同時回升，則可能觸發大規模結業潮，屆時空置率能否被其他行業填補，仍是個未知之數。

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