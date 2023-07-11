自用半世紀轉租　旺角商務印書館上月結業　速獲夾公仔店20萬承租

屹立旺角彌敦道48年的商務印書館，在6月份宣佈結業，最終在同月26日結業，不過相隔僅約兩周，舖位即獲夾公仔店簽下新租約承接，並簽下為期兩年的新租約，據悉舖位每月租金水平接近20萬元。



上述舖位為旺角彌敦道608號總統商業大廈地舖部分，舖位面向豉油街，可通往西洋菜南街及彌敦道兩條主要街道，周邊人流暢旺。上述租出舖位面積約1,000平方呎，據悉最新以每月近20萬元租出，租約期為期兩年，成交呎租約200元。

未完成裝修下極速試業

據區內專攻舖位租務的代理透露，上述舖位新租戶為一家台式夾公仔專門店，見近月零售市況回暖，而且所需的機器已經準備好，故在舖位未完全完成裝修的情況下，率先開始試業。上述舖位原由商務印書館自用，在上址已經營業長達48年，不過在今年6月份宣佈於同月底結業。

商務印書館連關荃灣、科大及旺角3店

據悉，商務印書館今年接連結業，其中荃灣商務印書館今年3月5日結業，商務印書館香港科技大學書店則於去年10月31日結業，而旺角分館是商務印書館8個月內第三間結業的分店。​

資料顯示，上述旺角分館舖位業主為僑商置業有限公司（KIU SHEUNG INVESTMENT COMPANY LIMITED），早於1975年以184萬元買入該舖位，以每月租金約20萬元計算，一年租金高達240萬元，即全年租金已高於當年買入價。

舖位由聯合出版持有 過去48年由商務使用

值得留意，商務印書館為聯合出版（集團）有限公司旗下出版機構，而僑商置業有限公司亦為聯合出版（集團）的成員機構，主要業務範圍是配合集團中長期策略性業務發展，計有投資物業、購入土地自建物業及管理物業。反映該舖位原本由商務印書館自用，新近卻改為出租用途。