SIERRA SEA第2C(2)期加推88伙　折實均價15188元　周日再賣153伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期最新加推88伙，折實平均呎價為15,188元，另落實周日（25日）再推售153伙。新地副董事總經理雷霆表示，項目加推5號價單，涉及壓軸88伙，大部分單位屬原價加推， 極小單位輕微加價1至2％。發展商又指，截至今早，SIERRA SEA第2C（2）期暫時累沽334伙。



新地雷霆：樂見二手轉售有不錯利潤

雷霆直言，項目銷情理想，樂見項目之二手轉售有不錯利潤，直言屬「大家都開心」。他料項目續吸引投資者及用家。

後市方面，雷霆指今年上半年樓市暢旺，第三及第四季新盤暢銷，故下半年樓市「非常熱鬧」。料全年一手成交金額有機會至2.3億元，有望突破2017年的成交額記錄。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟。（李煥好攝）

新地代理執行董事陳漢麟表示，是次SIERRA SEA第2C（2）期壓軸加推88伙價單單位，涵蓋65伙兩房及23伙三房戶，以價單價計算，市值逾7億元，折實平均呎價為15,188元。

當中，入場單位為1座5樓J室，實用面積430平方呎，屬兩房間隔。扣除最高15％優惠後，折實售價為546.86萬元，折實呎價為12,718元。

周日再推售153伙 折實均價14658元

他續指，項目同步發出3號銷售安排，盡推153伙單位，涵蓋105伙兩房及48伙三房戶，以價單價計算，市值逾11億元。折實平均呎價為14,658元。陳漢麟強調，該批單位造價仍低於項目之二手價。

項目將於明日下午六時截票，於本周日上午9時展開銷售，當日分為A組及B組，當中A組環節共76伙單位供銷售，A組買家最多可買4伙。另外，項目將於本周六招標19伙單位，戶型涵蓋三房及四房。

陳漢麟憶述，項目昨日次輪銷售128伙，成功迅速沽清。當中A組合共售出50伙，錄得11組大手客購入4伙，涉資約2,700萬至3,400萬元。另有兩組大手客斥資約2,100萬元購入3伙。項目昨日亦成功標售出16伙三房及四房戶，套現逾2億元。至於客群分佈方面，他指外區客有所增長，雖新界客佔七成半，而兩成半來自港島及九龍，另內地客佔逾兩成。

項目亦剛以招標形式出售1伙特色戶，為1座33樓C室，實用面積688平方呎，屬三房間隔，附連166平方呎平台，成交價約1,541.57萬元，呎價約22,407元。計及上述成交，截至今早，SIERRA SEA第2C（2）期暫時累沽334伙。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理執行董事陳漢麟。（李煥好攝）

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