SIERRA SEA第2C(2)期次輪賣128伙　即日沽清　大手客3300萬買4伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期今日（21日）展開次輪價單銷售128伙、另有24伙招標推出。項目累收27,131個購樓意向登記，以次輪價單銷售128伙計，超購近211倍。



【17:45】據市場消息指，項目即日沽清全數128伙。

【16:42】 據市場消息指，項目105伙已被揀選，尚餘23伙待沽。

【16:39】 中原：大手客3300萬元買4伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行於Sierra Sea 2C (2)期A1組促成4組大手客成交，暫時最大手客戶，斥資約3,300萬元購入兩伙三房及兩伙兩房，打算作投資收租用途。另外3組客戶亦斥資約2,800萬元元至近3,000萬元元購入4伙，包括兩伙三房及兩伙兩房戶。

【14:59】 據市場消息指，項目40伙已被揀選，尚餘88伙待沽

【14:51】 中原：料可全數沽清 逾10組準買家擬買多於兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得逾10組準買家打算購入多於兩伙單位，其中最大手打算斥資近3,000萬元購入四伙單位作收租之用。項目對上數期全數業主皆能獲利離場，吸引更多投資者打算入市，預料今日128伙同樣全數沽清。今日該行出席客戶約佔6成為長線投資者。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（黃寶瑩攝）

↓↓ SIERRA SEA第2C(2)期次輪場面熱鬧↓↓

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【14:47】 現場所見，過百名B組準買家到場排隊等候入場。

【14:36】 美聯：大手客擬斥資約3000萬元連購4伙

美聯物業高級董事布少明，次輪推售將可保持即日沽清成績，有大手客擬斥資約3,000萬元元連購4伙作為長線投資之用，涉及2伙三房及2伙兩房。

另外，該行家出席買家當中，4成屬投資客，用家則佔約6成，另項目入場費吸引，故亦不乏年輕買家。預期項目入伙後呎租約50元，租賃回報可望4厘。

美聯物業高級董事布少明。（黃寶瑩攝）

【14:00】 現場所見，約有數十組A1組準買家到場排隊等候入場。

價單銷售128伙 入場費546.72萬元

價單銷售128伙，折實售價由546.72萬元至986.68萬元元，折實呎價由12,714元至15,821元，折實平均呎價14,682元。當中最低呎價及樓價的單位為第2座3樓J單位，實用面積430平方呎，折實呎價為12,714元，折實售價546.72萬元元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬元平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬元平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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