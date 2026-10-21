SIERRA SEA｜街市大亨周起鴻抽中1號頭籌！豪斥3300萬再連掃4伙

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期今日（21日）展開次輪價單銷售128伙、另有24伙招標推出。項目累收27,131個購樓意向登記，以次輪價單銷售128伙計，超購近211倍。



人稱「街市大亨」的周起鴻再入市，是次擲約3,300萬元買入西沙SIERRA SEA第2C（2）期4伙單位作長遠投資，又透自己已有50年買樓經驗。他形容香港是「福地」，香港人靈活懂得走位，今日順利在逾2.8 萬張認購登記當中幸運抽中 1 號籌號，感到十分幸運。

至於樓盤售價方面，他又形容不論是今次入市的單位，抑或早前買入的數伙SIERRA SEA單位，售價仍然是「太平、超平、勁平」。

早前買入同屋苑其他單位 暫時未出賣過

他又透露，早前買入的同屋苑6伙即將收樓，過去買入的單位一間都未賣過，將繼續觀望樓市發展，是次入市單位將會繼續持有並出租。

↓↓ SIERRA SEA第2C(2)期次輪場面熱鬧↓↓

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價單銷售128伙 入場費546.72萬

價單銷售128伙，折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價由12,714元至15,821元，折實平均呎價14,682元。當中最低呎價及樓價的單位為第2座3樓J單位，實用面積430平方呎，折實呎價為12,714元，折實售價546.72萬元。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

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