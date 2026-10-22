長實錦田新盤「萬芊」24小時內上載樓書　住客會所佔地4萬呎

長實（1113）旗下元朗錦田錦泰路住宅項目萬芊Montage，預計在24小時內上載樓書，最快下周開放展銷廳予首批VIP客戶參觀。



長實營業部副首席經理楊桂玲表示，集團計劃先推出洋房招標發售，目前查詢人士以年輕家庭客為主，也有不少本身居住於分層單位的人士，希望「升級」至洋房居住。

發展商同時介紹住客會所Club Montage，會所連園林總面積逾4萬平方呎，以健康生活為主打概念，劃分為「綠‧萌」、「藍‧澄」、「紫‧悅」及「赤‧盛」四大主題，包括逾20項設施。

發展商日前已率先講解項目詳情，屋苑佈局以「三區六街」為設計理念，細分為分層住宅區、花園洋房區，以及園林、休憩空間及會所區。屋苑提供327伙，設2幢高座分層大廈及85座洋房。

屋苑洋房方面，細分為兩房、三房及四房洋房。其中4幢4房花園洋房，屬4房套連儲物室及洗手間，實用面積979至1030平方呎，連390至1101平方呎花園，及346至370平方呎天台。另設53伙三房花園洋房，屬3房套連儲物室，實用面積759至788平方呎，連250至573平方呎花園，及283至299平方呎天台。

兩房花園洋房最細497呎 設花園及天台

最後設28伙兩房花園洋房，實用面積497至514平方呎，連237至394平方呎花園，及199至202平方呎天台。

2021年近3.88億完成補地價

翻查資料指，上述地皮可建樓面約13.76萬平方呎，在2021年以近3.88億元完成補地價，每呎樓面地價僅2819元。項目在2026年6月已獲批預售文件，涉及327伙，預計關鍵日期為2027年12月30日。

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