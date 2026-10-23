周大福執董鄭錦標夫婦二人　斥1.17億買北角皇璇同層兩伙

由周大福集團旗下天賦企業持有、新世界協助推廣的北角熙和街1號新盤「STATE RESIDENCE 皇璇」，吸引到同系公司高層入市。最新錄得周大福珠寶執行董事鄭錦標夫婦，以約1.17億元買入該盤兩個高層單位，成交呎價逾4萬元。



上述成交個案為皇璇31樓A室，實用面積1,465平方呎，兩房間隔，連車位成交價5,860萬元，呎價4萬元，登記買家為周大福珠寶集團執行董事鄭錦標（Wilson）。至於鄭錦標妻子黃莉珊則斥資5,850.6萬元，買入皇璇31樓B室，該單位實用面積1,393平方呎，兩房間隔，呎價4.2萬元。

據了解，鄭錦標是周大福鄭氏家族成員，其伯父為周大福創始人鄭裕彤，鄭錦標亦即是鄭家純的堂兄弟。

值得留意，鄭氏家族成員過往不時買入旗下或同系相關樓盤，如在2025年2月份北角皇都開賣時，新世界執行董事及主席鄭家純配偶葉美卿，分別以750萬元及736.9萬元買入北皇都兩伙連平台特色戶，共涉資1,486.9萬元。

而在2025年1月份，新世界集團行政總裁黃少媚，則以約5,488萬元購入皇都高層A1室，實用面積1,522平方呎，呎價36,058元。

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