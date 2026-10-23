黃竹坑滶晨II累沽96%套139億　下周招標四房　新世界3新盤快登場

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸滶晨II，今日（23日）首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，項目將於下周一推17伙四房招標。整個系列累售791伙，套現139億元。



發展商表示，集團部署今年底至明年初推出三個新盤，涉及尖沙咀漢口道、粉嶺馬適路，以及將軍澳百勝角住宅項目。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，滶晨系列目前尚餘36伙大宅待沽，滶晨ll 昨日已上載銷售安排，於下周一招標17伙四房單位，實用面積1,158至1,294平方呎，另招標一伙四房平台特色戶，實用面積1,225平方呎，連307平方呎平台。

至於今日開放的示範單位亦會將於明日讓VIP買家優先預約參觀，由於尚餘單位屬於高層或特色戶，故對項目有信心料可再創新高。至於滶晨系列目前累售791伙，佔全盤約96%，套現139億元，買家當中不乏本地名人家族及內地富豪，而本地、內地客比例各佔約一半。

至於今年底至明年初將有三個項目推出，當中包埋尖沙咀漢口道商住發展項目，樓高27層，當中住宅部份屬高層位置，涉約100伙，可謂天際豪宅級別單位，料年底推出市場。

另北都粉嶺馬適路商住社區發展項目，涉及2,300伙；最後為將軍澳百勝角住宅項目，涉及600伙，由於該區長年沒有新盤供應，料本區換樓需求大，最快明年上半年推出。

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