鷹君羅氏鍾情滶晨II再斥5780萬連買4伙　累計1.43億購10伙

進入減息周期，有本地家族再次出手掃貨。鷹君（0041）羅嘉瑞家族近日斥資5,779.5萬元，購入黃竹坑站滶晨II 4伙單位，平均成交呎價約25,471元。如計及今年8月，其於滶晨II 以8,494.2萬元購入6伙單位，羅氏家族已斥資約1.43億元購入滶晨合共10伙單位。



資料顯示，上述4伙單位涉及滶晨II 2座25樓至27樓，實用面積由496平方呎至591平方呎，戶型包括兩房至三房，成交價由1,274.7萬元至1,515.1萬元，總共涉資5,779.5萬元。以總實用面積2,269平方呎計算，該批單位的平均成交呎價約25,471元。

買家以公司名義登記 均為鷹君相關人士

而買家以公司名義「ADVANCE IMPACT LIMITED」登記入市，股東為鷹君秘書服務有限公司，董事則分別爲鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞兒子、鷹君執行董事羅俊謙、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。

斥資約1.43億買滶晨II 共持有10伙單位

值得留意的是，鷹君羅嘉瑞家族於今年8月曾斥8,494.2萬元，以公司名義一連掃入6伙滶晨II 兩房單位。如同此次成交計，羅氏家族已於該項目上擲資共約1.43億元。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞。