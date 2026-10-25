SIERRA SEA第2C(2)期今賣153伙沽清　全屋苑累售3500伙、套220億

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期今日（25日）再推售153伙，再度即日沽清，最大手買家斥資逾3,000萬元購入該盤4伙。



新地副董事總經理雷霆表示，SIERRA SEA系列開售至今約18個月，連續15輪銷售均錄即日沽清，合共累售逾3,500伙，套現逾220億元，最快明年推出新一期。

沙田小瀝源新盤、元朗YOHO SEASONS快將登場

此外，雷霆續指，集團今年底仍有兩個全新項目部署推售，分別為沙田小瀝源及元朗YOHO SEASONS，兩個項目均正待批預售。

↓↓SIERRA SEA第2C（2）期銷售現場情況↓↓

新地代理執行董事陳漢麟表示，SIERRA SEA第2C（2）期今日壓軸銷售153伙，於下午約2時已全數售罄，當中A組時段售出24伙，包括一組大手客斥逾3,000萬元購入2伙2房及2伙3房。另外，當日亦錄2宗招標成交，包括位於1座12樓F室，實用面積760平方呎，4房間隔，成交價1,330萬元，呎價17,500元；以及第2座16樓F室，實用面積713平方呎，3房間隔，成交價1,263.8萬元，呎價17,725元。

陳漢麟又表示，SIERRA SEA第2C（2）期項目連同招標成交計算，10日內售出502伙，套現逾38億元。

周日推售153伙 折實均價14658元

該盤今日發售的153伙，實用面積418至679平方呎，涵蓋105伙房及48伙3房，折實價540.9萬至1,028萬元，折實呎價12,580至16,022元，該輪經核數後共接獲27,539個購樓意向登

西沙住宅項目SIERRA SEA

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