九建33清水灣今價單先到先得賣73伙　沽22伙、套現2.5億

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期，今日以先到先得形式發售首張價單共73伙。發展商表示，首2小時已沽出22個單位，套現約2.5億元。



項目首張價單涉及73伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中58伙兩房連工作間單位，以及15伙三房，實用面積由492至536平方呎，折實售價1,013.1萬元至1,443.3萬元，折實呎價由19,981元至27,587元，折實平均呎價為23,910元。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。

↓↓第1期第2座18樓B單位↓↓

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