九建33清水灣突擊開價！首批73伙全數逾千萬 　周日先到先得發售

九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期今日（21日）公布首張價單，涉及73伙，入場費1,013.1萬元，折實平均呎價為23,910元，並落實在本周日（25日）以先到先得形式發售。



首張價單73伙 全數逾千萬

「33 Clear Water Bay」第一期首張價單涉及73伙，戶型涵蓋兩房至三房，當中58伙兩房連工作間單位，以及15伙三房，實用面積由492至536平方呎，折實售價1,013.1萬元至1,443.3萬元，折實呎價由19,981元至27,587元，折實平均呎價為23,910元。

當中入場單位為第2座9樓D單位，實用面積850平方呎，扣除最高5%折扣後，折實售價為1,013.1萬元，折實呎價19,982元。最低呎價單位則為第2座9樓E單位，實用面積853平方呎，扣除最高的 5%折扣後，折實售價為1,071萬元，折實呎價19,981元。

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳（左二）

定價參考位置、配套及景觀

九龍建業市務及銷售部經理陳世傑開價首張價單為「尊貴典雅價」 ，考慮到項目位置、配套及景觀，定價充分反映項目的綜合優勢。

招標累沽16伙 套現逾2.3億

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，33清水灣自招標展開以來，累計售出16伙，套現逾2.3億元。項目錄得逾2,000個查詢，主要為青年及年輕家庭買家，亦有不少查詢有關兩房，首張價單73伙可吸引追捧綜合發展優勢的買家入市，料可帶動換樓客及投資者關注。

2024年泰峯首批168伙 折實均價14808元

參考鄰近觀塘區近年新盤開價，泰峯於2024年推出，首批168伙，折實均價14,808元，入場費372.7萬元。皓日於2021年12推出，首批100伙，折實均價21,548元，入場費688.8萬元。

2021年補地價96.58億 每呎補地價4464元

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」所在的地段，於2021年以96.58億元與政府達成補地價協議，每平方呎樓面補價約4,464元，屬新地（0016）自2017年西貢十四鄉159億元補地價項目後，涉及金額最大的個案，同時亦是歷來最大額的市區補地價項目。

牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」。

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