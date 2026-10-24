九建33清水灣錄6000人次參觀 部署周日加推 兩房示位曝光｜多圖
撰文：黃祐樺
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九龍建業（0034）旗下牛池灣大型發展項目33清水灣「33 Clear Water Bay」第一期，日前開放兩房無改動示範單位參觀。九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，示範單位自開放以來已錄得參觀人數超過6,000人次，自公佈價單後共獲得數百個查詢，客源方面包括內地買家及換樓客，來自各區，可說是世界盤，周日會視乎銷情再部署加推。
室內以淺木色作主調
是次開放示範單位為第1期第2座18樓B單位，屬無改動示範單位，為兩房連工作間連開放式廚房間隔，實用面積492平方呎，外連22平方呎露台，並設25平方呎窗台。單位玄關近大門位置設鞋櫃及儲物空間，客飯廳呈長方形布局，室內以淺木色作主調。
↓↓第1期第2座18樓B單位↓↓
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開放式廚房設計 天花均採嵌入式冷氣出風口
同時採用開放式廚房設計，廚房與客飯廳相連，為長方形開放式設計，配置多組霧面灰色落地高櫃及吊櫃。兩間睡房均望同一座向景觀，並各設有窗台，配合寬闊大窗把自然光線引進室內。此外，睡房及客飯廳天花均採用嵌入式冷氣出風口設計。
浴室以淡雅淺灰色石紋牆身及地磚作主調，浴室設備一應俱全，設有坐廁、洗手盆連鏡櫃，以及獨立淋浴間；洗手盆下方備有儲物櫃。
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