恒地利奧坊六期逸里1號首批50伙　折實均價20348元、入場501.8萬

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」今日（28日）公佈首張價單，涉及50伙，入場費由501.86萬元起，折實平均呎價為20348元。



首張價單涉及50伙

首張價單涉及50伙，戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由273至393平方呎。當中一房佔24伙，兩房佔26伙，價單售價為533.9萬至950.9萬元，價單呎價為19136至24273元。扣除最高6％折扣優惠，折實售價為501.86萬至893.84萬元，折實呎價由17988元至22816元。折實平均呎價為20348元。

當中，入場單位為5樓F室，實用面積279平方呎，屬一房間隔。扣除最高6%折扣優惠後，折實售價為501.86萬元，折實呎價為17988元。

第5期「利奧坊．首隅」首批60伙 折實均價18,888元

參考對上一期第5期「利奧坊．首隅」在2024年3月首批60伙，折實均價18,888元，入場一房437.36萬元；第4期「利奧坊．壹隅」在2022年4月首批123伙，折實均價23,928元，入場開放式約499萬元。

至於第3期「利奧坊．曦岸」2020年5月首批100伙，折實均價24,260元，入場開放式約463.9萬元；第2期「利奧坊．凱岸」2018年首批103伙，折實均價23,912元，入場開放式約441.7萬元；第1期「利奧坊．曉岸」2015年10月首批100伙，折實均價16,714元，入場開放式約318.42萬元。

逸里1號全盤126伙 標準一房最細273呎

逸里1號全盤126伙，當中一房涉及40伙，實用面積273至279平方呎；兩房涉及80伙，實用面積358至393平方呎。另設8伙平台特色戶，涉及一至兩房伙，一房平台戶涉及2伙，實用面積236至243平方呎，設82至155平方呎平台，兩房平台戶涉及4伙，實用面積321至355平方呎，設54至187平方呎平台。

↓↓逸里1號22樓A室示範單位↓↓

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