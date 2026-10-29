SC Capital Partners、北資本成iRENT戰略投資者　目標5000個床位

新加坡房地產基金SC Capital Partners創辦人兼主席謝崇洲（Suchad Chiaranussati）與北資本集團（BEI Group）創辦人兼行政總裁劉嘉霖，共同於香港投資學生住宿及青年居住營運平台iRENT。在新的合作關係下，謝崇洲、劉嘉霖與iRENT將推動平台邁向下一階段的發展，重點包括透過活化物業，增加香港的床位供應。未來兩年，iRENT計劃將旗下管理物業組合擴展至逾50幢樓宇，管理床位總數預計增至逾5,000個。



該集團同時指，將推動住宿產品標準化，並優化數碼租務系統及客戶服務，為拓展亞洲區域市場奠定基礎。也指會善用謝崇洲及劉嘉霖的區域網絡與資源，將iRENT在香港的營運模式拓展至海外市場。

謝崇洲同時是Fusion Hotel Group及Hotel Management Japan（HMJ）的持有人，兩家公司於亞太區合共管理逾50間酒店，客房總數超過1.2萬間。謝崇洲與劉嘉霖的投資將為iRENT提供策略資金、行業專業知識及龐大的房地產業界網絡，支持平台進一步鞏固市場領導地位。

左起 SC Capital Partners創辦人兼主席謝崇洲（Suchad Chiaranussati），iRENT行政總裁許沛文，及北資本集團（BEI Group）創辦人兼行政總裁劉嘉霖。（iRENT提供相片）

SC Capital Partners創辦人兼主席謝崇洲表示，香港的大學正吸引越來越多中國內地及海外的學生前來就讀，惟本地學生宿位供應有限。這種供求失衡的情況預計將持續帶動市場對優質住宿的需求，為長線投資帶來具吸引力的機遇。

北資本集團創辦人劉嘉霖表示，看好亞洲各類專門居住領域的發展機遇。憑藉iRENT在香港建立的穩固基礎，認為平台具備有利條件，可逐步提升能力並拓展業務版圖。

構建跨區域青年住宿平台

iRENT行政總裁許沛文表示，很高興謝崇洲與劉嘉霖加入iRENT成為戰略投資者。二人在地產投資及價值創造方面的豐富經驗，有助加快增長步伐，並提升為學生及青年群體提供高品質租住解決方案的能力。公司將通過活化現有樓宇，改善青年住宿供應，以支持香港首個五年規劃。同時，公司也看到新機還，計劃把在經營學術社群、物業改造及青年服務方面的成熟經驗帶到其他市場，構建跨區域的青年住宿平台。

iRENT現管理30幢物業、合共近3,000個床位

iRENT於2014年成立，專注於香港青年住宿市場，公司擁有多元化住宅物業組合，包括長租學生住宿。截至2026年10月底，iRENT平台管理30幢物業合共近3,000個床位。

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