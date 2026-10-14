大角咀商廈近月申改裝學生宿舍　獲批准後即放售　估值1.5億

學生宿舍需求大，有業主在7月份向城規會申請把旗下商廈，改裝為酒店作學生宿舍，其後在兩個月後成功獲批，隨即再於市場上全幢放售。相關商廈為大角咀晏架街10號全幢商業大廈，市場估值約為1.5億元。



世邦魏理仕表示，公開招標出售位於大角咀晏架街10號全幢商業大廈。招標截止日期為2026年12月2日中午。物業市場估值約為1.5億元，按其約20,821平方呎總樓面面積計算，呎價約為7,200元。

城規會已批 並獲政府「城中學舍計劃」批准

資料顯示，該物業於今年7月份才向城規會申請改裝為酒店作學生宿舍，提供83個房間，其後在9月份已獲批。又指目前已獲政府「城中學舍計劃」批准，屬具備明確改建可行性的商業物業，大大降低規劃風險，並加快項目落實時間表。

該物業座落於晏架街與橡樹街交界的乙類轉角地盤，步行約8分鐘即可到達奧運站及旺角站，交通便利。同時鄰近多間高等院校，包括香港城市大學、香港都會大學、香港浸會大學及香港理工大學。

涉及83間房間、提供112個學生床位

大廈採用四面單邊設計，擁有大量窗戶，自然採光及通風條件優越，加上樓面布局方正實用，極適合改裝為學生宿舍。根據現有城中學舍計劃方案，在最終設計及法定批准落實後，物業可提供約83間宿舍房間及112個學生床位，屬市場上少數可即時推展的學生住宿改建項目之一。

大角咀晏架街10號全幢商業大廈外望景觀。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，隨著投資者愈來愈關注香港居住類資產市場，具備高度改建確定性的項目變得十分罕有。晏架街10號已取得「城中學舍計劃」批准，並將以交吉形式出售，可大幅縮短發展學生宿舍項目所需時間。

該行指出，隨著香港積極鞏固其作為國際教育樞紐的地位，並持續吸納全球人才，學生宿舍已迅速成為本港最受關注的另類房地產資產類別之一。政府近年持續推出吸引海外人才及增加非本地學生來港就學的政策。根據世邦魏理仕研究部資料，目前市場約短缺50,000個學生宿位，預計到2030年，短缺數目將進一步擴大至約80,000個宿位。

大角咀晏架街10號全幢商業大廈。

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