東涌喜來登酒店27億腰斬沽　一太刁王：蝕幅看似深、合理到不得了

第一太平戴維斯（Savills）進駐香港40周年，第一太平戴維斯集團全球首席執行官Mr. Simon Shaw表示，香港市場有其歷史韌性，過去40年香港經歷多次全球經濟危機等挑戰，但市場依然具吸引力與穩定性，未來仍會繼續發展，對Savills而言香港是非常珍貴的市場。



該行大中華區首席執行官李偉文表示，近期該行以27億元成功標售東涌喜來登酒店銀主盤，成交呎價約4,426元，雖較每呎建築成本低逾55%，但由於回報率達4厘幾，直言「個價靚到不得了」，屬「合理到不得了」的正常價錢。並解釋指，香港物業價格大幅調整成海外資金入市誘因。另一邊廂，李偉文直言現時舖位為市場「最大痛點」，復甦需時最長，惟在學生宿舍等板塊帶動下，香港物業市場至2030年將逐步「健康返晒」。



一太李偉文：東涌喜來登酒店成交價「靚到不得了」

Savills近期成功代理標售出原由世茂集團（0813）持有的東涌喜來登酒店銀主盤，作價27億元，以建築面積約61萬平方呎計算，成交呎價約4,426元，較其每呎建築成本低逾55％。但被譽為「刁王」的第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文直言「個價靚到不得了」。他分析指，雖其最新成交價與成本價及銀行借貸的確「有段距離」，但若計算其回報率實則達4厘幾，屬理想水平，因此雖蝕幅看似較深，實則該成交價為「合理到不得了」的「正常價錢」。

海外資金看中香港物業已大幅跌價

上述物業的買家為來自馬來西亞的財團，何以海外資金青睞香港物業？李偉文認為，香港物業價格遭遇大幅調整是重要原因之一。他舉例指，新加坡及日本的物業價格未曾調節，澳洲僅輕微調整，而香港於疫情後舖位累跌約七成、寫字樓跌約五成、住宅跌二至三成，是周邊少數大幅跌價的城市，故投資者看中香港物業的反彈升值空間。

若美國加息會否影響本港物業投資市場？李偉文笑言，美國加息後就算再有跌幅，也不會像以往那麼多，因為過往物業跌幅已經足夠深。

東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店。

舖位是「最大痛點」復甦需時最長

談及香港整體樓市，李偉文指，香港樓市於過去40年，經歷沙士等多次高低起伏，惟每次與低谷都會反彈。因此雖近年樓市較以往跌得「更闊、更深」，大型機構出現資不抵債的情況亦是過去少見，但認為樓市前景「一定明朗」。

但李偉文直言，舖位是現時本港物業市場的「最大痛點」。他分析，香港生活成本沉重，為減輕負擔，不少市民北上消費，令舖位與商場承受壓力，故舖位將是最後復甦的板塊。他形容，現時舖市是「橫行時間」，但在學生宿舍等其他復甦板塊帶動下，到2030年會「健康返晒」。

學生宿舍成市場曙光 2030年會「健康返晒」

學生宿舍投資近期熾熱，不少財團紛紛購入全幢物業以改裝作學生宿舍。李偉文指出，政府加快審批學生宿舍，加上學生宿舍可取得5至6厘回報，因此走勢良好。另外，寫字樓改裝作學生宿舍產業日益蓬勃，將帶動周邊配套如飲食等行業發展。他再次強調，學生宿舍現時「萌芽咗先」，將帶動物業市場至2030年「健康返晒」。

左起：第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文、第一太平戴維斯集團全球首席執行官Mr. Simon Shaw。（李煥好攝）

收購Eastdil Secured幫助吸納海外資金

Savills於今年8月份宣布，以逾11億元完成收購美國房地產投資銀行 Eastdil Secured LLC。第一太平戴維斯集團全球首席執行官Mr. Simon Shaw表示，Savills收購Eastdil Secured作為集團的房地產投資銀行平台，這讓公司能更好地引入包括美國、歐洲、中東及非洲等地區的資金，補足Savills的資金網絡。

「money costs money」屬正常現象

談及香港市場，Simon Shaw強調其歷史韌性。他指出，過去40年香港經歷多次全球經濟危機等挑戰，但市場依然具吸引力與穩定性，未來仍會繼續發展，對Savills而言香港是非常珍貴的市場。

利率環境方面，Simon Shaw表示全球正面對更高利率，「money costs money」屬正常現象。他強調，能專注資產管理、提升房地產營運收入的機構更具優勢。另外，Savills非交易業務如物業管理佔集團超過一半，能有效平衡市場波動。

左起：第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文、第一太平戴維斯集團全球首席執行官Mr. Simon Shaw。（李煥好攝）

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