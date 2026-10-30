負資產｜金管局：第3季負資產宗數3819宗　按季減少逾12%

【香港樓市/負資產/金管局】金管局數字顯示，截至第3季末，負資產住宅按揭貸款宗數3819宗，按季減少逾12%；涉及金額173億元，按季減少約12%。宗數創13個季度新低，金額則創16個季度新低。至於無抵押部分金額8億元，按季減少1億元。



金管局表示，有關個案主要涉及銀行職員住屋按揭貸款或按揭保險計劃貸款，按揭成數一般較高。

拖欠3個月以上比率升至1.34%

拖欠3個月以上負資產住宅按揭貸款比率升至1.34%，按季上升0.09個百分點。

金管局。（資料圖片）

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市於第三季進入整固期，樓價曾一度回落。根據差餉物業估價署的資料顯示，七月份私人住宅售價指數報320.1，較六月份下跌約1%，跌幅輕微。

高按揭成數採用個案減少

此外，近年採用較高按揭成數的買家已顯著減少。根據香港按揭證券有限公司的資料顯示，今年首9個月新取用按揭保險貸款宗數及金額分別為4,433宗及237.38億元，較去年同期的5,411宗及267.47億元，分別減少978宗（18.1%）及30.09億元（11.2%），宗數及金額均創近11年及9年的首9個月新低。由於樓價僅出現短暫回落，加上大部分置業人士已減少借盡高成數按揭，他們不易出現負資產的情況，使第三季負資產個案持續減少。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。（香港01相片）

負資產個案料仍有回落空間

曹續指，最新八月份及九月份的私人住宅售價指數已重拾升勢，樓價再度上揚，加上息口維持在合理水平，銀行對住宅按揭業務將保持積極態度，若第四季樓價保持平穩，負資產個案仍有回落空間。

另外，曹德明指出，在負資產個案中，拖欠超過3個月未償還按揭貸款的比率為1.34%。雖然該比率有所上升，但實際宗數反而有所回落，仍屬偏低水平，反映本港業主的還款能力穩健。另一方面，鑑於住宅物業整體風險相對可控，各大銀行對按揭業務更具信心，年內將繼續推出不同類型的按揭方案，並加碼相關優惠，以吸引優質客戶，有利樓按市場的健康發展。

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