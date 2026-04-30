負資產｜金管局：今年首季負資產宗數11424宗　按季大減46.4%

香港金融管理局今日（30日）公布年第一季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。2026年第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為11,424宗，較2025年第四季末21,304宗下降46.4%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



近年負資產高位要追溯至2024年第三季，當時錄得40,713宗，即今年首季較近一年半前回落29,289宗或71.9%。



負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2025年第四季末的1,054億元，減少47.8%至2026年第一季末的550億元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2025年第四季末的62億元，減少至2026年第一季末的28億港元。 2026年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.5%，相較2025年第四季末的0.31%，仍維持於低水平。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。