微牛Webull創辦人1億撈底銀景峯洋房　內地女潮牌老闆狂蝕近1億

西貢洋房屋苑錄得大額蝕讓個案。西貢銀線灣銀景峯一幢附連逾6千呎私人花園及泳池的獨立洋房，新近以約1.083億元沽出，接手新買家料為微牛證券（Webull）的創辦人王安全。值得留意，洋房原業主為內地時尚潮牌女裝洛麗帕董事長林聰麗，早於2019年斥資1.575億元買入洋房，若再計及當年繳付的30%辣招稅，實蝕金額接近1億元。



私人花園連泳池6547呎 呎價跌至36379元

上述成交個案為西貢銀線灣銀景峯一幢洋房，實用面積2,977平方呎，屬單邊海景大花園獨立屋，採四房四套間隔，私人花園連泳池面積6,547平方呎，另設平台440平方呎及天台1,225平方呎。該洋房在10月中以1.083億元沽出，成交呎價約36,379元。

↓↓銀景峯大蝕讓洋房放盤情況↓↓

+ 1

新買家料為微牛證券Webull創辦人王安全

資料顯示，新買家為SOL CASTLE LIMITED，其公司董事為王安全（WANG, ANQUAN），其名字與線上券商、全球擁有2,800萬名用戶的微牛證券（Webull）創辦人、董事長兼首席執行官相同，料為同一人。

2019年買入價1.575億 帳面蝕31%

至於原業主則為環宇發展亞太有限公司，公司董事為林聰麗，持內地身份證，與內地時尚潮牌女裝洛麗帕董事長林聰麗同名，相信為同一人。她於2019年9月以1.575億元買入上述洋房，當時呎價高達52,834元。即最新成交價較7年前買入價帳面低約4,920萬元，貶值幅度約31.2%。

原業主為內地女裝潮牌洛麗帕林聰麗 實蝕接近1億

值得留意，林聰麗在當年因透過公司名義買入該獨立屋，因此當時需繳付高達樓價30%的辣招稅，涉及4,725萬元。若再計及最新賣出時的佣金支出約108.3萬元，預計實際蝕讓金額高達9,753.3萬元。

此外，資料顯示，該幢洋房在2021年8月份曾向屋苑發展商華懋旗下的財務機構隆恩有限公司（BLOOM KIND LIMITED）承做按揭。而是次由該財務機構沒收洋房再重新出售。

據了解，在2021年10月份，該幢獨立屋曾以每月25萬元租出，創西貢區屋苑洋房租金新高，成交呎租近84元。

銀景峯（Serenity Point）位於清水灣及銀線灣一帶的安寧徑2號，屬區內的超豪華低密度洋房項目，共設 3座獨立屋於2018年4月入伙。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。