曾開超市捱批古蹟黑歷史　170年舊赤柱警署招租　須交保育建議書

早於1859年落成、擁有接近170年歷史的法定古蹟舊赤柱警署，政府產業署（產業署）今日（11月5日）公佈推出該物業招租，租用期4年。該法定古蹟物業未來可作零售、餐廳、展覽或會議廳、或康樂文化等多元用途，截標日期為12月3日。



值得留意，承租人若想成功承租上述舊赤柱警署，必須提交「保育建議書」作為中標前提，而相關建議書必須先獲古物古蹟辦事處（AMO）接納，政府才會考慮其租金出價。招標文件同時也列出多項承租人必需遵守的條款。



早於1859年落成 全港現存最古老警署

資料顯示，舊赤柱警署位於赤柱村道88號，樓高兩層，建於1859年，是香港現存最古老的警署，保留了極其珍貴的早期殖民地槍房磚砌圓拱天花與壁爐。早期作為港島最南端的前哨站，在日佔期間曾被用作分區總部，更曾被加建殮房。

曾由兩家超市承租捱批格格不入 活化古蹟「黑歷史」

在90年代政府部門撤出之後，舊警署則轉作商業營運，該警署在90年代曾出租予餐廳經營；其後於2002年由牛奶公司投得開設惠康超市，當時月租以總收入6%或最少13萬元計算；至2018年則轉由百佳超市承租，當時月租為23.4萬元。

不過由於用作超市被外界批評格格不入，因此被形容為活化古蹟的「黑歷史」。更有有學者認為，政府產業署只如「業主」或是「中介人」，不會從保育的角度考慮；建議私人機構承租作不同用途時也可多加利用古蹟作推廣宣傳，以增加市民對建築物的認同感。

↓↓舊赤柱警署內部環境↓↓

1859年建成的舊赤柱警署，為法定古蹟。（資料圖片）

承租人需先提交保育建議書 並由古蹟辦接納

據政府產業署資料，該物業佔地約4,790平方呎，總樓面面積總7,104平方呎。據招標文件資料，承租人將受《古物及古蹟條例》及租約嚴格限制，其中必須提交「保育建議書」作為中標前提，而相關建議書必須先獲古物古蹟辦事處（AMO）接納，政府才會考慮其租金出價；不合規格者標書不獲考慮。

所有工程事前須獲法定許可與批准

此外，承租人所有工程事前須獲法定許可（Permit）與批准，在古蹟範圍內進行任何挖掘、建築、裝修、改動、拆卸、甚至修剪/砍伐樹木，必須預先取得古物事務監督（發展局局長）經古蹟辦（AMO）發出的許可證，並獲產業署同意。同時不得隨意改動任何主體結構、承重牆、或在外牆/天花加設固定物。

租期固定不得續租、嚴禁分租或轉讓

租約方面，招標文件列明租期固定且不得續租，租約期滿或提前終止時，租戶必須交還空置管有權，同時僅限自用，嚴禁分租或轉讓。

舊赤柱警署位於赤柱村道88號。（資料圖片）

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