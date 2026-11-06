會德豐地產年內累售2527伙吸金302億　下周一賣3新盤貨尾共193伙

會德豐地產表示，集團今年截至11月4日已累售2,527伙單位，連車位計銷售金額達302億元，超越去年全年265億元銷售金額及2,307伙的記錄。發展商另落實於下周一（9日）推三個新盤貨尾共193伙，涉及港島南岸DEEP WATER SOUTH、啟德MIAMI QUAY，以及古洞北PARK SILICON。



DEEP WATER SOUTH下周一 賣96伙

當中港島南岸DEEP WATER SOUTH 第6A期的價單4號及全新銷售安排，價單4號共推出47伙單位，包括21伙一房、26伙兩房，實用面積334至561平方呎， 折實售價895.9萬至1854.4萬元，折實呎價由26,823至33,055元，折實平均呎價為30,330元。另落實下周一 賣96伙，涉及44個一房、33個兩房，及19個三房。

港島南岸DEEP WATER SOUTH。（黃祐樺攝）

MIAMI QUAY II 下周一賣30伙

另位於啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY II 亦推出價單2號及全新銷售安排。價單2號涉及73伙，包括9伙開放式、64伙一房，單位實用面積251至334平方呎， 折實售價由621.9萬至841.8萬元，折實呎價由20,015至25,665元 ，折實平均呎價為23,479元 。另落實下周一賣30伙，涉及5伙開放式、16伙一房，及9伙兩房。

啟德PARK PENINSULA的MIAMI QUAY。（香港01攝）

PALO SPRINGS下周一賣67伙

最後，古洞北項目PARK SILICON第二期PALO SPRINGS亦推出價單3號及全新銷售安排，價單3號涉及33伙，包括23伙一房、10伙兩房。單位實用面積318至494平方呎， 折實售價由540.1萬至879.9萬元，折實呎價由16,984元至18,485元 ，折實平均呎價為17,644元。另落實下周一賣67伙，涉及24伙一房、35伙兩房，及8伙三房。

會德豐地產旗下古洞新盤PARK SILICON。（圖左）（黃祐樺攝）

第四季擬推DOUBLE COAST II、種植道1號及龍庭里豪宅

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，有望於第四季推出「DOUBLE COAST II」、山頂種植道1號洋房，以及九龍塘龍庭里「The Monet」超級豪宅項目。同時積極籌備九龍灣九龍貨倉大型重建項目及西營盤朝光街項目。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（右）（發展商提供）

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