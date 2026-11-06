紅磡瑅海加價2%加推138伙　入場逾716萬起　下周二次輪銷售

【信置／招商局置地／紅磡／瑅海／賣樓】信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）今日（6日）價單賣138伙即日沽清，吸金逾10億元。



發展商即日加推價單單位138伙及同日招標單位12伙，落實下周二（10日）展開第二輪銷售。信和置業執行董事田兆源表示，加推第3張價單共138伙，首次推出海景兩房戶型，加推單位扣除樓層及景觀因素，部份單位輕微加價1%至2%。



加推138伙 推出海景兩房戶

加推第3張價單共138伙，全屬兩房戶，實用面積380至505平方呎，扣除15% 最高折扣優惠後，折實售價716.89萬元至1,128.2萬元，呎價17,868元至23,227元。折實平均呎價20818元。

入場費716.89萬

當中入場單位為2座6樓B3室，實用面積381平方呎，屬兩房連開放式廚房，折實價716.89萬元，呎價18,816元。最低呎價單位為2座5樓C1室，實用面積460平方呎，屬兩房連開放式廚房及儲物房，折實價821.95萬元，呎價17,868元。

紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）。（發展商提供）

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。