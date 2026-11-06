紅磡瑅海今賣138伙　準新人7球入市築愛巢　陳生：好似中咗六合彩

【信置／招商局置地／紅磡／瑅海／賣樓】信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）今日（6日）價單賣138伙及招標12伙。項目已截收逾10,000票，以首批開售價單單位138伙計，超額逾71倍。



首置客700萬買兩房

首置客陳先生表示，是次斥資約700萬元購入一伙兩房作結婚自住之用，首期約兩成半。他笑言是次成功入市「好似中咗六合彩咁」，皆因過往亦有嘗試抽其他新盤，如油塘擎海及西沙SIERRA SEA，惟均未能抽中。

首置客陳先生表示，是次斥資約700萬元購入一伙兩房作結婚自住之用。（李煥好攝）

美國加息對樓市影響不大

他透露，自己原居大埔於港島一帶返工，選擇該盤主要看中其位處市區，通勤更為方便，笑指「起碼可以瞓多半個鐘」。談及樓市，他認為樓市現平穩發展，雖然美國年內加息兩次，但相信對樓市影響不大。

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首輪價單銷售138伙 入場費598萬起

項目首輪銷售138伙包括14伙一房及124伙兩房，實用面積339至470平方呎，扣除最高15%折扣後，折實售價598萬至957.1萬元，折實呎價16,959至20,991元；首輪將設大手客組別。

入場單位為1座9樓C2單位，實用面積339平方呎，一房間隔，折實價598萬元，呎價17,640元；最低呎價為2座6樓C2單位，實用面積384平方呎，兩房間隔，折實價651.2萬元，呎價16,959元。

至於項目同日招標發售的12伙，均為海景三房戶，分布於第1座的A1及A3單位，實用面積均逾600平方呎。

紅磡重建項目瑅海。（發展商提供）

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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