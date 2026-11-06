紅磡瑅海6小時內沽清價單138伙、套現逾10億　最大手客5500萬入市

【信置／招商局置地／紅磡／瑅海／賣樓】信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）今日（6日）價單賣138伙及招標12伙。項目已截收逾10,000票，以首批開售價單單位138伙計，超額逾71倍。



【18:25】138伙即日沽清 套現逾10億元

發展商表示，項目開售138伙即日沽清，套現逾10億元，錄30宗大手成交，當中5組客人連購6伙兩房單位，最高涉資近5,500萬元。

當中價單138伙，最高成交價及呎價單位為2座19樓B1單位，成交價1,002.22萬元，實用面積456平方呎，呎價21,979元。

另項目今日以招標形式售出11伙三房單位，套現近2億元。標售11伙中，最高成交價及呎價單位為1座20樓A1單位，成交價1,940.625萬元，實用面積690平方呎，呎價28,125元。

【14:47】發展商表示，項目今日開售138伙，所有單位已被揀選。換言之今批單位在不足六小時已沽清。

招商局置地執行董事及總經理韋少凡（左）、信和置業執行董事田兆源（右）。（發展商提供）

【14:27】美聯：錄多組「1客6食」 最大手5500萬

美聯物業高級董事布少明表示，美聯促成多組「1客6食」個案，其中一組投資客購入6伙作長線投資之用，分別為1伙兩房連儲物室間隔，以及5伙兩房間隔，涉資約5,500萬元。

另一組投資客看好區內配套成熟，對項目長遠發展有信心，故連環購入6伙兩房，主要作收租投資之用，涉資約5,000萬元。還有一組買家購入6伙兩房，涉資約4,300萬元。

【12:55】市場消息指，目前錄42伙獲揀選，尚餘96伙待沽。

【10:30】信置田兆源：稍後將提價加推 不排除推海景戶

信和置業執行董事田兆源表示，瑅海「熱爆全城」，一早已見到大量準買家到場，可見市民對樓盤反應熱烈及追捧。他透露，稍後將會加推單位，首批開價較市價折讓超過10%，因此加推單位仍有加價空間，不排除推出海景單位。

樓市方面，他指出股市表現較弱令市民對樓市興趣上升，市民傾向「買磚頭」保值。另外，租金水平持續向上，A組大手客組別出席率高，當中大部分屬投資者，普遍睇好後市，認為增值空間大，他預期首輪銷售有望沽清。

招商局置地執行董事及總經理韋少凡（左）、信和置業執行董事田兆源（右）。（李煥好攝）

【10:16】美聯布少明：用家為主佔6成

美聯物業高級董事布少明表示，該行亦有大手客打算斥資約4,500萬元購入6伙兩房。客源分布，當中九龍區買家佔約6成；新界區及港島區共佔約4成。此外，該項目以用家為主，佔約6成，加上樓價入場費吸引，吸引不少年輕用家。另外，投資客則佔約4成，預期項目入伙後，呎租約75元，租金回報率逾4厘。

美聯物業高級董事布少明。（代理提供）

【10:13】中原陳永傑：大手客擬8000萬買12間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，買家出席率達8成，以用家為主，佔比8成，投資者則佔2成，相信今日可一Q清枱，有一組家庭客有意斥資8000萬認購12間。

他又指「瑅海」主打兩房可迎合上車客及投資收租客的需求，加上項目緊鄰港鐵土瓜灣站，交通網絡完善，認購反應熱烈。區內新晉屋苑平均實用呎租逾55元，預計「瑅海」落成後的租金回報率可達4厘。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（代理提供）

【09:15】逾百名準買家陸續到場排隊報到

現場所見，逾百名準買家陸續到場排隊報到，人龍由帝國中心至海旁再延伸至麼地道馬路，場面熱鬧。

首輪價單銷售138伙 入場費598萬起

項目首輪銷售138伙包括14伙一房及124伙兩房，實用面積339至470平方呎，扣除最高15%折扣後，折實售價598萬至957.1萬元，折實呎價16,959至20,991元；首輪將設大手客組別。

入場單位為1座9樓C2單位，實用面積339平方呎，一房間隔，折實價598萬元，呎價17,640元；最低呎價為2座6樓C2單位，實用面積384平方呎，兩房間隔，折實價651.2萬元，呎價16,959元。

至於項目同日招標發售的12伙，均為海景三房戶，分布於第1座的A1及A3單位，實用面積均逾600平方呎。

紅磡重建項目瑅海。（發展商提供）

項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，涉及451伙，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

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