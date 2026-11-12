啟德海灣現大手西餅客！內地買家豪擲6000萬掃入5伙兩房收租
撰文：蔡偉南
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新盤再有西餅客出現。嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展、已屆現樓的「啟德海灣」再錄大手成交，有內地實力買家豪擲接近6,000萬元，一口氣掃入該盤5伙兩房戶。
發展商表示，啟德海灣銷情持續理想，最新更吸引大手客青睞，獲一名內地實力買家豪擲逾5,989萬元購入5伙兩房單位，計劃作長線收租之用。
平均成交呎價2.24萬
購入單位分別為第1A座7樓、9樓至12樓D單位，實用面積均為534平方呎，屬區內少有兩房梗廚連儲物室間隔，合共以5,989.2萬元成交，平均呎價22,431元。
啟德海灣累售1344伙 總套現金額逾112億
啟德海灣項目迄今累售1,344伙，總套現金額已突破112億元。
啟德海灣位於九龍啟德跑道區（PARK PENINSULA）承豐道15號，全個項目共提供2,138個住宅單位，實用面積約258至771平方呎，戶型包括開放式戶至三房戶，於2024年9月起開始入伙。
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