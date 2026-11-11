紅磡瑅海加價2%加推71伙　入場755.65萬起　本周六再賣第三輪

【信置／招商局置地／紅磡／瑅海／賣樓】信置（0083）夥招商局置地（0978）的市建局紅磡重建項目瑅海（ONE MARINA）昨日次輪沽清價單138伙，吸金近12億元。發展商亦加推價單71伙及再推21伙招標，落實在本周六（14日）進行第三輪發售。



信和置業執行董事田兆源表示，是次加推更多海景單位，扣除樓層及景觀因素，部份單位輕微加價1%至2%。



加推71伙 入場755.65萬起

是次加推的第4張價單涉及71伙，全屬標準兩房，實用面積384至510平方呎，扣除15% 最高折扣優惠，折實售價755.65萬元至1230.97萬元，呎價19,228元至24,557元。

當中入場單位及呎價最平單位同為2座5樓A3室，實用面積393平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實價755.65萬元，呎價19,228元。

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項目全盤451伙 樓面地價約8571元

瑅海（ONE MARINA）全盤涉及451伙，預計關鍵日期2028年9月30日。項目細分兩座發展，實用面積339至1,147平方呎。

項目所在地盤面積約30,957平方呎，預計總樓面面積約278,615平方呎，由信置夥招商局置地組成的財團在2022年23.88億元奪得，每呎樓面地價約8,571元，低於當時市場估值下限約9.8%。除住宅外亦設有商業部份，落成後由市建局及中標財團共同持有和管理，市建局擁有當中三成的權益。

紅磡重建項目瑅海。（發展商提供）

紅磡重建項目瑅海。（李煥好攝）

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