西沙SIERRA SEA向隅客659萬買兩房　上手入市9個月短炒實賺122萬

【西沙／SIERRA SEA／短炒】樓市氣氛轉旺，西沙SIERRA SEA本月暫錄約22宗二手成交，當中不乏短炒獲利，最新一伙兩房戶以659萬元沽出。上手業主於今年斥資518萬元買入，持貨僅9個月轉手，帳面升值141萬元。若扣減入市成本，料實賺約122.8萬元。



SIERRA SEA兩房659萬沽

中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為西沙SIERRA SEA 2A期3座高層H室，實用面積433平方呎，屬兩房間隔。原業主最初以約688萬元叫價放盤，議價29萬元後，終以659萬元沽出，呎價15,219元。至於新買家為一手向隅客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市自用。

9個月帳面升值近三成 扣使費賺逾120萬

據知，原業主於2026年2月以518萬元購入，持貨至今約9個月，是次轉手帳面上獲利141萬元，單位期內大升27%離場。若扣減佣金、印花税等交易使費約18.2萬元後，料該業主實賺約122.8萬元。

西沙SIERRA SEA 2A期。（黃祐樺攝）

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