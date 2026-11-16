恒隆壽山村道地9.98億完成補地價　每呎4.2萬　擬建10幢超級豪宅

由恒隆地產（0101）於2020年以25.66億元購入的南區壽山村道37號地皮（前身為美國領事館用地），據地政總署資料顯示，最新以約9.98億元完成補地價，每呎樓面地價近4.2萬元，預計將會興建10幢洋房。



壽山村道37號由美國政府於1948年購入並持有，作為美國駐港領事館宿舍之用，此前為6幢低密度住宅物業，涉及26個單位及52個車位。及至2020年9月以25.66億元易手予恒隆地產，成交呎價約為5.4萬元。當時恒隆表示，地皮投資額料約40億元，將重建多間獨立式豪華大宅，預計於2024年落成。

恒隆曾指投資額約40億

其後該用地獲批出圖則，准在一層低層地下之上、興建5幢3層高的獨立屋，可建樓面約47,298平方呎，即估計平均每幢洋房的面積約9,459平方呎。

不過及後再調整發展方案，以興建10幢3層高洋房的方案，取代原有的5幢大屋方案，總樓面約71,094平方呎，較舊方案約47,297平方呎，增加樓面23,797平方呎。

總地價成本35.64億 每呎成本約5萬

若合計地皮買入價25.66億元，以及補地價金額9.98億元，項目總地價成本35.64億元，平均每呎地價成本約5萬元。

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