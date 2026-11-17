嘉華國際（0173）旗下位於西營盤醫院道住宅項目今日（17日）命名為「嘉榕莊（BANYAN GROVE RESIDENCES），僅提供一座住宅大樓，全盤提供62伙，戶型涵蓋一房至三房，當中頂層有兩伙複式戶，爭取本年內推售。



嘉華國際業務發展總經理（香港地產）周光耀表示，項目部分高層望維港煙花景，爭取本年內推售，定價參考港島核心區新盤及豪宅成交，預計關鍵日期2027年6月30日。

嘉華國際銷售及市場研究經理（香港地產）陳嘉豪表示，項目提供一座住宅大樓，涉及62伙 ，戶型涵蓋一至三房，頂層有兩伙複式戶。項目位置交通方便，生活配套完善，為處中西區校網，料可吸引用家及投資者。

嘉華2022年以5.5億奪地 每呎地價1.28萬

翻查資料指，上述住宅地皮地盤面積5,372平方呎，最高可建樓面約42,979平方呎，設有單位面積下限280平方呎的條款，同時中標者亦需要為地皮的石牆樹作保育，以及興建公共通道。最終地皮由嘉華在2022年以5.5億元投得，每呎樓面地價12,820元，當時低於市場估值下限。

西營盤醫院道住宅地。（資料圖片）

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