原由樂風集團夥拍新加坡房地產基金SC Capital Partners收購發展的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目「瀚澄」，該盤今日（17日）上樓書，提供82伙，當中最細一伙186平方呎，屬開放式間隔連平台戶，項目預計關鍵日期為2027年6月30日。



涉及82伙 涵蓋開放式至三房

涉及82伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積186至503平方呎，標準樓層一梯4伙，共用兩部升降機。其中開放式涉及11伙，實用面積224平方呎；一房涉及35伙，實用面積242至298平方呎；兩房涉及30伙，實用面積349至401平方呎。

另設6伙天台及平台特色戶，分別4伙平台特色戶，實用面積186至363平方呎，以及2伙天台平台特色戶，實用面積457至503平方呎。

標準樓層一梯4伙，共用兩部升降機。（樓書截圖）

最細一伙186呎納米開放式

當中最細一伙屬3樓D室，屬開放式間隔，採開放式廚房設計並設在大門旁， 單位實用面積186平方呎，連43平方呎L型平台。另大一伙屬27樓A室，屬三房間隔，同樣採開放式廚房設計，單位實用面積503平方呎，連467平方呎天台，內置樓梯上落。

最細一伙屬3樓D室，屬開放式間隔，實用面積186平方呎，連43平方呎L型平台。（樓書截圖）

原夥拍樂風集團舊樓收購

資料顯示，樂風集團夥拍新加坡房地產私募股權投資公司 SC Capital Partners，在2023年2月份斥資約4.18億元，收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的大部分不可分割業權，其後重建為住宅項目。

當時發展商表示，整個重建地盤面積約4,000平方呎，規劃為「住宅 （甲類） 」地盤，總可建樓面約35,000平方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每呎樓面地價約11,943元。

鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項瀚澄。（樓書截圖）

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