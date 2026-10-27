原由樂風夥星基金收購發展　鴨脷洲單幢盤瀚澄涉82伙　最細186呎

原由樂風集團夥拍新加坡房地產基金SC Capital Partners收購發展的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，今日（27日）命名為瀚澄（SEMORA），全盤提供82伙，主打一房至兩房，最快下月登場，定價參考同區一手樓及黃竹坑站上蓋新盤。項目預計關鍵日期為2027年6月30日。



SC Capital Partners Group 主席兼創辦人謝崇洲表示，SC Capital Partners 對本港房地產市場及戰略定位充滿信心，亦長期睇好香港房地產市場基本面，以及香港人對住宅供應巨大的剛性需求。

特色戶面積最細186呎

高力國際物業顧問（香港）估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰表示，項目涉及82伙，涉及關放式至兩房，當中開放式涉及11伙，實用面積224平方呎；一房涉及35伙，實用面積242至298平方呎；兩房涉及30伙，實用面積349至401平方呎。另設6伙天台及平台特色戶，實用面積186至503平方呎。

鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目瀚澄（SEMORA）。（黃祐樺攝）

資料顯示，樂風集團夥拍新加坡房地產私募股權投資公司 SC Capital Partners，在2023年2月份斥資約4.18億元，收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的大部分不可分割業權，其後重建為住宅項目。

當時發展商表示，整個重建地盤面積約4,000平方呎，規劃為「住宅 （甲類） 」地盤，總可建樓面約35,000平方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每呎樓面地價約11,943元。

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