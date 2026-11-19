【佐敦/泰林電器/零售業/舖市/舖位蝕讓】零售舖市尚未痊癒，如今更上演時光倒流價。位於佐敦彌敦道、距離丟空近18年的「泰林電器」旗艦店舊址僅數步之遙的一個舖位，最新以1,280萬元易手。原業主長情死守34年，仍需慘蝕1,070萬元或約45.5%。



最具黑色幽默的是，該舖位目前的造價，竟與1988年時的成交價「一模一樣」！ 意味著該舖價值重返至38年前水平。



1280萬易手 現有20年長情租客

涉及物業為彌敦道322至326A號百樂大廈地下A舖及1樓，每層建築面積各約800平方呎，建築面積共約1,600平方呎，距離泰林電器旗艦店舊址僅約30米距離。市場消息指出，該舖於今年10月曾叫價1,300萬元放售，最終微減20萬元，成功以1,280萬元易手，呎價約8,000元。

涉及物業為彌敦道322至326A號百樂大廈地下A舖及1樓，建築面積共約1,600平方呎，距離泰林電器旗艦店舊址僅約30米距離。（網上圖片）

毗鄰泰林舊址 地段陷「旺丁不旺財」困局

值得留意的是，該舖租金曾經歷「跳崖式」調整。舖位由一間時裝店長情租用近20年。該舖月租最高曾達10萬元；惟面對近年消費模式轉變，現時月租已大幅縮水至3.35萬元，跌幅高達66.5%。但以最新成交價計算，新買家仍可享約3.1厘回報。有市場人士指出，雖然該地段「人流好旺」，但亦充斥著不少吉舖，整體消費力明顯偏低。

死守34年貶約46% 舖價現時光倒流

資料顯示，原業主於1992年4月，以高達2,350萬元買入上述整批物業，持貨34年後沽出，大幅貶值1,070萬元或約45.5%。充滿黑色幽默的是，該舖於1988年6月曾錄得買賣成交，成交價剛好為1,280萬元，反映現時舖價已重返38年前水平。

彌敦道322至326A號百樂大廈地下A舖及1樓。（網上圖片）

泰林電器旗艦店相隔18年重見天日

另外，距離該舖僅約30米、空置接近18年的佐敦地標「泰林電器」旗艦店舊址，近期亦打破「吉舖」宿命，其部分地舖成功獲新租戶「點心客棧」以每月約12萬元進駐。

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