市傳交易取消　彌敦道泰林電器旗艦店三分二業權　早前曾4800萬沽

空置接近17年、位於佐敦彌敦道的泰林電器旗艦店，其巨舖連同鄰近全幢商住樓的三分二業權，在今年2月份以4,800萬元沽出予資深投資者、美聯集團（1200）前執行董事郭應龍。不過市場消息指，該物業交易已取消。值得留意，該物業在2019年曾推出放盤，當時市值6億元。



上述成交包括佐敦彌敦道310號全幢商住樓，以及毗鄰312號美明大廈地舖及1樓，涉及該一籃子物業的三分之二業權。該批物業在2月7日一度落實沽出，成交價4,800萬元。承接買家為偉諾有限公司（WAY PROMISE LIMITED），其公司董事為美聯前高層兼舖位投資者郭應龍。不過市場消息指，該物業交易已取消。

資料顯示，彌敦道310號現為樓高6層高的商住物業，地盤面積約1,830平方呎，樓上2樓至5樓為住宅用途，而地下及1樓則為非住宅用途，全幢總實用面積8,463平方呎。至於另一部份為彌敦道312號美明大廈地舖及1樓，實用面積約2,974平方呎。合計上述兩項物業，總樓面共11,437平方呎。

上述舖位的三分之二業權部份早前以4,800萬元沽出，賣方為創辦人林球的次子林作禮。林作禮在2023年至2024年，曾抵押該批業權貸款，部份涉及二按。

泰林電器全盛時期擁13間分店 2008年全線清盤

泰林電器為本地最早期的老牌連鎖電器店，由林球於1946年創立，最初以修理及買賣收音機為主，後來引入錄音機、唱機及擴音機等產品。該電器店全盛時期在港擁有多達13間分店。惟由於經營不善，不敵同行競爭，於2008年10月17日全線清盤結業。

泰林家族相關人士過去曾發生爭產案。翻查資料，創辦人林球育有兩子，包括長子林作為及次子林作禮。

其中長子林作為於2005年去世，其妻子和兩名兒子，和林的同居女友在2020年對簿公堂，爭奪林約2億元的遺產，當時高等法院法官頒下判辭，裁定妻子和兩名兒子一方勝訟，法官裁定，林於中風前訂立、把遺產給妻子和兩名兒子的遺囑有效。

長子林作為家屬仍持有三分之一業權

據了解，泰林電器創辦人林球1965年去世後，林作為管理家族生意。林和家人持有多個物業，包括泰林在佐敦旗艦店原址、旺角奶路臣街和海外物業。而林作為的遺產，為該些物業的三分之一業權。

上述曾以4,800萬元沽出的三分之二業權部份，賣方為創辦人林球的次子林作禮。而長子林作為，其妻子和兩名兒子所持有的三分之一業權，暫時未售出。